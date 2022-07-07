«النقل» تواصل ترسيم محطات الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري

أكد مصدر مسؤول في وزارة النقل، أن العمل جارٍ على مواصلة ترسيم محطات الأتوبيس الترددي، حيث من المفترض أن يكون عدد المحطات 57 محطة تبدأ من محطة المشير طنطاوي مرورًا بمحطات مؤسسة الزكاة ومصرف بلبيس وعزبة الجزيرة والمرج ورشاح الخصوص ومتولي الشعراوي وتحيا مصر ونهاية بمحطة مدخل التجمع، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، والقضاء على الاختناقات المرورية بالقاهرة الكبري.

محطات الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن محطات الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري، يتم ترسيمها وتنفيذها طبقا للمواصفات العالية، لافتا إلى أن الأتوبيس الترددي السريع سيعمل نهاية 2022، على الطريق الدائري وسيكون بدلًا للميكروباص، وسيقدم خدمة ممتازة لجموع الركاب.

وأضاف المصدر، أن العمل يسير بخطوات متميزة في تطوير وتوسعة الطريق الدائري، مضيفًا أنه لا يوجد أي معوقات تؤثر على انتظام العمل داخل المشروع، وأن محطات الأتوبيس الترددي سيتم الانتهاء منها قريبا.

إجراءات ضد كورونا تزامنا مع ترسيم محطات الأتوبيس الترددي

وأوضح المصدر، أنه يتم تنفيذ إجراءات مشددة ضد فيروس كورونا، تزامنا مع ترسيم وتنفيذ محطات الأتوبيس الترددي، أعلى الطريق الدائري، لحماية العاملين والمهندسين والفنيين، من خطر الإصابة بعدوى كورونا، مؤكدا أن الجميع يعمل لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

تركيب كاميرات مراقبة أعلى الطريق الدائري

وأشار المصدر، إلى أنه تم تركيب كاميرات مراقبة على الطريق الدائري بالكامل خلال أعمال تطويره لرصد المتجاوزين وتقليل حوادث السيارات، موضحا أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ مشروع تطوير توسعة الدائري وتضع الرتوش النهائية للانتهاء من المشروع، ما يعمل على تحقيق سيولة في الحالة المرورية وعدم حدوث أي اختناقات مرورية.