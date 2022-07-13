مهرجان لـ«الفوم» على شواطئ مرسى علم بمشاركة السائحين.. «احتفالات العيد مخلصتش»

ما زالت احتفالات عيد الأضحى مستمرة على شواطئ مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر، بمشاركة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، والذين يحرصون على التفاعل مع المناسبات والأعياد مع المصريين، وذلك من خلال المهرجانات والحفلات على الشواطئ والتقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

مهرجان الفوم على شواطئ مرسى علم

واحتفلت الفنادق والمنتجعات السياحية في مرسى علم بمهرجان الفوم على الشواطئ، من خلال استخدام مدفع الفوم، وذلك بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك والتي تمتد حتى نهاية الأسبوع الجاري، وذلك في جو ترفيهي لإنعاش السياحة، وهو ما لاقى قبول وإعجاب النزلاء واستمتاع الكبار والصغار وخاصة الأطفال، وبمشاركة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية.

وأشار عاطف عثمان، مدير عام أحد الفنادق السياحية بمرسى علم، والمنظم لمهرجان الفوم، إلى أن الفنادق دائما ما تحرص على مشاركة النزلاء في الأعياد والمناسبات الاجتماعية، وخلق جو ترفيهي لجذب نزلاء السياحة.

وأعدت إدارة فندق سياحي بمرسى علم، مهرجان الفوم تزامنا مع إجازة عيد الأضحى المبارك على الشواطئ وحمامات السباحة، في جو صحي باستخدام مدفع الفوم من النوع الكبير، حيث أضفى السعادة والمرح على النزلاء وأطفالهم الذين حرصوا على قضاء إجازة عيد الأضحى بفنادق مرسى علم، خاصة أن الفوم يعمل على تلطيف الجو ويكسر حدة الحرارة.

انتعاش السياحة في مرسى علم

وأضاف «عثمان»، أن مرسى علم تشهد انتعاشة سياحية هائلة مع توافد نزلاء السياحة الداخلية لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، بالإضافة لزيادة معدلات حركة الرحلات الطيران وارتفاع معدلات السياحة الخارجية، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق ووصلت إلى 95% في العيد.

ارتفاع عدد رحلات الطيران

كما أشار إلى ارتفاع عدد رحلات الطيران الداخلية القادمة من مطار القاهرة عبر خطوط مصر للطيران، إلى 7 رحلات في الأسبوع، بالإضافة إلى أكثر من 100‪ رحلة طيران خارجية من دول أوروبية استقبلها مرسى علم تقل الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية.