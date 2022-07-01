السياحة الأوروبية تغزو مرسى علم.. 109 رحلات طيران من 12 دولة

تشهد مرسى علم، زيادة في معدل التدفق السياحي من الدول الأوروبية، حيث يستقبل المطار الدولي بالمدينة الأسبوع المقبل، أعلى معدل رحلات طيران أسبوعي، بعدد 114 رحلة، بزيادة 4 رحلات سياحية عن الأسبوع الجاري.

ومن المقرر أن يستقبل مطار مرسى علم الدولي، بداية من غدا السبت، رحلات من 12 دولة أوروبية، و5 رحلات طيران داخلية، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار، الذي أكد على تشديد الإجراءات الوقائية الاحترازية والأمنية.

رحلات من 12 دولة أروبية لمرسي علم

كشف مصدر ملاحي بمطار مرسي علم الدولي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المطار يستقبل 109 رحلات سياحية من 12 دولة أوروبية، بزيادة 4 رحلات عن الأسبوع الجاري.

وأوضح المصدر أن الزيادة، الزيادات تبدأ من الرحلات الإيطالية بعدد 2 رحلة، و2 رحلة من بولندا، و4 رحلات تشيكية، بالإضافة إلى 5 رحلات داخلية، عبر خطوط مصر للطيران.

إشغالات الفنادق وصلت لـ100%

أكد عاطف عثمان الخبير السياحي ومدير أحد المنتجعات السياحية بمرسى علم، استعداد فنادق ومنتجعات المدينة، لاستقبال أكثر من 15 ألف سائح، مطلع الأسبوع المقبل، من بلجيكا وهولندا وإيطاليا وألمانيا والتشكيك وبولندا ورومانيا وسويسرا والنمسا ولوكسمبرج وسلوفاكيا والمجر.

وأشار عثمان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السياحة تعيش أزهى الأوقات، تزامنا مع ارتفاع معدلات حركة رحلات الطيران السياحية الوافدة إلى مطار مرسي علم، وارتفاع نسب الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل لها منذ جائحة كورونا، إذ وصلت إلى 90%، و100 في عدد من الفنادق السياحية.

أسواق سياحية جديدة

قال وائل سيد رئيس مجلس إدارة أحد المنتجعات السياحية، بأن الجهود التي بذلتها الدولة المصرية، تحت توجيهات قيادة حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، في القطاع السياحي، والعمل على جذب أسواق جديدة، كان لها عظيم الأثر في استقطاب أسواق سياحية، لم تكن موجودة من قبل مثل: السياحة السلوفاكية والنمساوية والرومانية، بالإضافة إلى زيادة معدل الرحلات الإيطالية والفرنسية والإنجليزية والسويسرية والألمانية.