«الداخلية» تشارك نزلاء دور الأيتام والمستشفيات الاحتفال بعيد الأضحى

وجّهت وزارة الداخلية، مأموريات إلى دور رعاية الأيتام وذوي الهمم والمستشفيات، لمشاركتهم الاحتفالات بعيد الأضحي المبارك، حيث أعربت أسماء جمال، مديرة دار السندس للأيتام، عن سعادتها البالغة بمشاركة وزارة الداخلية للأيتام بالدار، الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حيث وزّع أفراد وزارة الداخلية، الهدايا على الأيتام.

توزيع الملابس والألعاب على الأطفال الأيتام بدور الرعاية

وأضافت جمال، في تقرير على راديو النيل «ميجا إف إم»، أنّ الهدايا المقدمة تضمّنت ملابس وألعاب، استقبلها الأطفال بفرحة وترحيب.

.

توزيع وزارة الداخلية للمرضى بالمستشفيات

ووصف الدكتور طارق السيد، مدير مستشفى العجوزة النموذجي، زيارة أفراد الداخلية بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتقديم المعايدة والهدايا للمرضى في المستشفى بالمفاجأة الطيبة، لافتًا إلى السعادة الكبيرة التي غمرت المرضى بالزيارة من وزارة الداخلية، التي تحرص دائمًا على تأكيد الدعم لهم بالأعياد والمناسبات.

الداخلية تشارك الأطفال 57357 الاحتفال بالعيد

وأوضح الدكتور مهاب إلهامي، مدير مستشفى 57357، أنّ وزارة الداخلية قدّمت الألعاب والهدايا للأطفال بوحدة علاج اليوم الواحد، الذين استقبلوها بفرحة وسعادة، موجّهًا الشكر والامتنان لوزارة الداخلية، على اهتمامهم وحرصهم الدائم على إسعاد الأطفال، مشيدًا بدورهم في عدم نسيان الأطفال المرضى بكل المواسم والأعياد.