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الجريدة الرسمية تنشر الأسعار الجديدة للمواد البترولية بعد التعديل

كتب:

محمد مجدي
10:12 ص | الأربعاء 13 يوليو 2022
البنزين

البنزين

أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية، قرار رقم 581 و582 لسنة 2022، بتعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا، على النحو التالي:

8 جنيهات للتر البنزين 80.

9.25 جنيه للتر البنزين 92.

10.75 جنيه للتر البنزين 95.

وزيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنيه / لتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه / طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه / طن، وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء .

ونشر القرار في الوقائع المصرية.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.