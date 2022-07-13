الجريدة الرسمية تنشر الأسعار الجديدة للمواد البترولية بعد التعديل
كتب:
محمد مجدي
10:12 ص | الأربعاء 13 يوليو 2022
البنزين
أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية، قرار رقم 581 و582 لسنة 2022، بتعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا، على النحو التالي:
8 جنيهات للتر البنزين 80.
9.25 جنيه للتر البنزين 92.
10.75 جنيه للتر البنزين 95.
وزيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنيه / لتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه / طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه / طن، وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء .
ونشر القرار في الوقائع المصرية.