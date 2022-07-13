الرحلة الأخيرة لسائق من الدقهلية للشرقية.. «عاطلان خنقوه ورموه في المجاري»

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، تفاصيل مقتل طالب يدعى «أيمن» 19 سنة، بالدقهلية، إذ تبين أن المجني عليه يعمل سائق توك توك، وينفق من إيراده على أسرته وشقيقاته البنات وأنه في الفترة الأخيرة كان يعمل ليلا نهارا للمساهمة في تجهيز شقيقته للزواج.

وأوضحت التحريات، أن المجني عليه كان متواجدا يوم الجريمة في موقف بمدينة السنبلاوين التابعة لمحافظة الدقهلية، وأثناء وقوفه عرض عليه شخصان يدعيان «ط.م» 29 سنة مسجل خطر، و«ف. ر» 33 سنة عاطل، ومسجل خطر، توصيلهما لمركز ديرب نجم في الشرقية مقابل 150 جنيهًا.

التوقف بسبب حرارة الجو

وأضافت التحريات أنه خلال توصيل المجني عليه لهما، قام أحدهما بايقافه في الطريق لشراء عصير بسبب حرارة الجو، فطلب المجني عليه التوقف قليلا لإراحة التوك توك لطول المسافة والارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

وحسب التحريات فإنه خلال توقف التوك توك، قام أحد المتهمين بمغافلته وخنقه بحزام حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم حملا الجثة في توك توك وألقياها في مصرف وسط الزراعات وانطلقا بالتوك توك وقاما ببيعه.

وذكرت التحريات، أنه تبلغ لمركز شرطة السنبلاوين بمديرية أمن الدقهلية من أحد المواطنين، مقيم بدائرة المركز، بتغيب نجله طالب 19 سنة ويعمل سائق مركبة توك توك عن مسكنهما، عقب خروجه مستقلاً مركبة التوك توك قيادته، وأن هاتفه المحمول مغلق، وعقب ذلك تم العثور على جثة المتغيب بإحدى المجاري المائية بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية.

فريق أمني يكشف هوية المتهمين

تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، التي أسفرت جهوده على أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيلا عصابيا ضم عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية تخصص نشاطهما في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بالإكراه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين بمحل إقامتهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة المشار إليها بقصد سرقة مركبة التوك توك وقيامهما بالتخلص من الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه بإلقائه بالطريق العام، كما قررا بارتكابهما واقعتين سرقة آخرتين وقيامهما ببيع مركبات «التوك توك» المستولى عليها لدى اثنين من عملائهما «سيئ النية»، ومقيمين بالجيزة أمكن ضبطهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم للنيابة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.