هابيل وقابيل في يوم عرفة.. شاب يقتل شقيقه طعنا بقنا

قتل شاب شقيقه، بعد ظهر اليوم الجمعة، بالتزامن مع وقفة عرفة، بتسديد عدة طعنات من آلة حادة بقرية المحروسة، التابعة لدائرة مركز قنا، ما آدى إلى وفاته في الحال، ونقل جثته إلى مشرحة المستشفى.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا، يفيد بوقوع جريمة بشعة بقرية المحروسة، بقيام شاب بقتل شقيقه بتسديد عدة طعنات له، بسبب خلافات عائلية بينهما.

وانتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الجريمة، ونقلت جثة «مصطفى. ر» 25 عاما، مقيم قرية المحروسة، بمركز قنا، على يد شقيقه، عندما طعنه عدة طعنات بسكين المطبخ.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، حرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.