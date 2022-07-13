هل رفعت الحكومة سعر أنبوبة البوتاجاز والغاز الطبيعي؟.. مصادر تجيب

أبقت لجنة تسعير الوقود التلقائي، على سعري أنبوبة البوتاجاز والغاز الطبيعي للمنازل والسيارات، دون زيادة، أسوةً بقرارات الزيادة التي شملت اليوم أسعار البنزين والسولار والكيروسين والمازوت، حيث تُباع أنبوبة البوتاجاز للاستخدام المنزلي بسعر 75 جنيها للأسطوانة سعة 12.5 كيلو جرام، بينما تُباع بـ150 سعة 25 كيلو جرام للاستعمال التجاري في المستودعات، بحسب مصادر حكومية لـ«الوطن».

وظل سعر الغاز الطبيعي للسيارات ثابتا عند 3.5 جنيه للمتر المكعب، في حين بلغ سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي للمنازل 2.50 جنيه للشريحة الأولى، و3.25 جنيه للمتر المكعب الواحد في الشريحة الثانية، أما الشريحة الثالثة فسعر المتر 3.75 جنيه.

أسعار الوقود الجديدة

وحركت لجنة التسعير التلقائي للوقود، اليوم الأربعاء، سعر لتر السولار لأول مرة منذ يوليو 2019 بواقع 50 قرشا، ليصبح السعر بـ7.25 جنيه، في حين بلغ بنزين 80 سعر 8 جنيهات، وبنزين 92 سعر 9.25 جنيه، وبنزين 95 سعر 10.75 جنيه، وأبقت على سعر المازوت للصناعات الغذائية ومحطات الكهرباء دون زيادة، مقابل 400 جنيه في باقي الصناعات ليصبح السعر فيها 5 آلاف للطن.

الحرب والأزمات الدولية رفعت أسعار البترول عالميا

وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية المندلعة منذ 24 فبراير الماضي، في ارتفاع أسعار النفط الخام لمستويات قياسية، وهو ما أدى إلى زيادة أسعار البنزين والسولار في مصر باعتبارها دولة مستوردة للوقود، في حين ظل سعر الغاز الطبيعي متماسكا بدعم من الاكتفاء الذاتي المحقق في مصر منذ سنوات.

ولم تفصح اللجنة الحكومية المشكلة من ممثلين عن وزارتي البترول والمالية، عن أسباب تحريك أسعار الوقود الجديدة في بيان وزارة البترول والثروة المعدنية حتى الآن.