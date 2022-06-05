بالخطوات.. طريقة وإجراءات وشروط إنشاء مستودع لأنابيب البوتاجاز

يتساءل الكثير من المواطنين الراغبين في إنشاء مستودعات لأنابيب البوتاجاز ويمتلكون مساحة من الأرض يمكن تنفيذ المشروع عليها، عن كيفية القيام بذلك، وهو ما أوضحته وزارة البترول عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.

وقالت وزارة البترول إنه قبل البدء في عمل المشروع يجب الحصول على موافقة المحافظ على إنشاء المستودع لخدمة المنطقة​، والموافقة المبدئية على الموقع تتطلب أن يكون الموقع خارج الكتلة السكنية، على أن يكون الموقع المقدم مملوكا أو مؤجرا مستوفيا للشروط الفنية الواردة بكراسة شروط الشركة التي من بينها أن تكون المساحة الكلية لمركز التوزيع 250 مترا، ويجوز التجاوز عن المساحة بحيث لا تقل عن200 متر حال استيفاء الطريق 10 أمتار، وتنقسم عند إنشاء المستودع إلى الآتي:

أ- إنشاء هنجر لتخزين الأسطوانات بمساحة إجمالية لا تقل عن 100 متر.

ب- عمل ممرات سماوية حول هنجر التخزين لا يقل عرضها عن مترين من الداخل محاطة بأسوار بارتفاع مترين «المساحة الإجمالية – مساحة الهنجر – مساحة الممرات السماوية».

وأشارت الوزارة إلى أنه يجب أن يكون تتوفر الاشتراطات الخاصة بالطريق، التي تتمثل في عرض الطريق الموصل للموقع وأمامه «10 أمتار»، وحالة أن يكون عرض الطريق اقل من 1متر، يتم عمل ممر خاص أمامي بجانب الطريق لا يقل عرضه عن 5 أمتار، ويواجهه الموقع لعدم إعاقة الطريق العام اثناء وقوف سيارة المستودع.

اشتراطات السلامة لإنشاء مستودع أنابيب

ومن الشروط كذلك ضرورة أن يكون بعد الموقع عن المجاورات له من جميع الاتجاهات، وفقا للأنشطة المختلفة التي تتعارض مع نشاط المستودع، وهي خطوط أسلاك الكهرباء للضغط العالي 30 مترا، وخطوط أسلاك الكهرباء للضغط المتوسط 10 أمتار، وخط سلك حديد نقل قصب السكر 15 مترا، سكك حديد 35 مترا، حرم المقابر 10 أمتار، وكذلك أن يبعد عن أبراج شبكة المحمول 10 أمتار، وتجمعات (دور العبادة – مدارس – مستشفيات – الأسواق – مكتب بريد .... إلخ) 20 مترا، وأن يبعد عن أي مصدر لهب مباشر (ورشة ..... إلخ) 10 أمتار.

ولفتت إلى أن هناك اشتراطات أخرى يلتزم صاحب المستودع بتنفيذها، وذلك خلال تجهيز المستودع بعد إنشائه، حيث يجب أن يتوفر الآتي:

- توفير الطفايات (على أن تكون طفاية سعة 12 كيلو لكل مائة أسطوانة منزل).

- حنفية الحريق بمشتملاتها (خرطوم حريق + بشبوري يتم حفظة بصندوق حديد).

- شبكة تبريد علوية لتغطية مساحة هنجر التخزين.

- خزان مياه علوى من الحديد أو الصاج للمحافظة على ضغط المياه.

المساحات المطلوبة لفتحات التهوية

- فتحات تهوية ماسحة (1/20) من المساحة الكلية، وتكون وفقا لمساحة هنجر التخزين، على ان تقسم 50% من مساحة الفتحات بالجهة السفلية، ثم تضاف مساحة 5 أمتار، فتحات تخفيف آثار الانفجار بالأجزاء العلوية مثال:- هنجر التخزين بمساحة 100م فتكون مساحة فتحات التهوية له 2.5م علوى – 2.5 م سفلي، بالإضافة إلى 5 أمتار فتحات علوية أخرى لتخفيف آثار الانفجار، وبالتالي تصبح الفتحات 7.5 على 2.5 سفلي، وتزيد مساحة فتحات التهوية وفقا لزيادة مساحة هنجر التخزين.

وأوضحت أنه يتطلب إصدار ترخيص للمستودع بمزاولة النشاط من المحافظة قبل بدء إجراءات التعاقد والتشغيل من الشركة، وتدبير سيارة لنقل الحصة الخاصة بأنابيب البوتاجاز من جهة الشحن إلى مستودع التوزيع مطابقة للشروط، ووجود عاملين مدربين لممارسة النشاط بالمستودع.

وأضافت البترول أن هناك عدد من المتطلبات المالية، تتمثل في سداد مبلغ 100 ألف جنية مقابل إسناد شراء عدد 500 أسطوانة سعه 12.5 كيلو بالسعر السائد من المصانع الحربية، وسداد مقابل التدريب للعاملين الذي تقرره الشركة، وسداد قيمة تامين تعامل تقرره الشركة ​​​​​​​​​كذلك.