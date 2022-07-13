بعد زيادة أسعار البنزين.. عقوبة التلاعب بتعريفة المواصلات وفق القانون

يحاول بعض سائقي السيارات الأجرة التلاعب بأسعار الأجرة وزيادة تعريفة ركوب الموصلات العامة لاستغلال المواطنين فى جميع الخطوط الداخلية، وذلك بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي.

وتستعرض جريدة «الوطن» في السطور التالية الغرامات والعقوبات الخاصة بسيارات الأجرة في حالة زيادة تعريفة الركوب واستغلال حاجة الركاب، إذ يجب على المواطنين الإبلاغ فوراً عن أي زيادة مبالغ فيها من السائقين، وذلك بحسب ما جاء في قانون المرور.

ويفرض قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 عقوبات تقع على سائقين السيارات الأجرة الذين يخالفون القواعد والقوانين التي تدعم حقوق المواطنين، التي منها زيادة الأجرة المقررة أو الامتناع عن نقل الركاب، أو نقل عدد من الركاب يزيد عن الحد الأقصى المقرر من جانب إدارة المرور بكل محافظة.

عقوبة زيادة سعر الأجرة

ويتصدى قانون المرور لهذه الظاهرة بكل حسم، إذ تنص المادة 29 من القانون رقم 66 لسنة 1973 على أنه يوضح في رخص سيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب عدد الركاب المرخص بنقلهم وخط سيرها، ويعلن بوضوح داخل السيارة رقمها وعدد الركاب المرخص بنقلهم وتعريفة نقل الركاب بحسب نوع السيارة.

ويعاقب قانون المرور كل سائق طلب أجرة زيادة عن المقرر لها من في تعريفة الركوب، وكل سائق نقل عددا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر بغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنية بالإضافة إلى سحب رخصة السيارة.

ارتفاع أسعار البنزين

جدير بالذكر أنَّ وزارة البترول والثروة المعدنية، حركت أسعار الوقود اليوم اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا كالآتي: 8.00 جنيه للتر البنزين 80 وكذلك 9.25 جنيه للتر البنزين 92 وبلغ 10.75 جنيه للتر البنزين 95، بالإضافة إلى زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنيه/لتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه/طن ليصبح سعر الطن 5 آلاف جنيه لكل طن، وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.