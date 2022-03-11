ظهور أعداد كبيرة من الخفافيش في قرية بالمنوفية أثناء تنظيف المقابر

شهدت قرية كفر عشما التابعة لمركز الشهداء بالمنوفية، انتشار الخفافيش في مقابر مهجورة قريبة من الكتلة السكنية والمدراس بالقرية، مما تسبب في حالة من الخوف والفزع بين الأهالي، بعد ظهور أعداد كبيرة من الخفافيش وتحليقها أعلى المنازل.

ذعر بين أهالي كفر عشما بعد انتشار الخفافيش

وقال عدد من أهالي قرية كفر عشما في المنوفية، إنه أثناء قيام الأهالي بتنظيف مقابر إحدى العائلات بقرية كفر عشما بمركز الشهداء التابع لمحافظة المنوفية، خرجت أعداد كبيرة من الخفافيش غريبة الشكل، لتغطي سماء القرية، في مشهد أثار الخوف بين جميع أهالي القرية.

وأضاف عدد من الأهالي، لـ«الوطن»، المكان عبارة عن حوش به مقابر قديمة داخل الكتلة السكنية، والأهالي قاموا بتقطيع الأشجار المحيطة بالمنازل لمنع تجمع الخفافيش عليها، مؤكدين أن شكل الخفافيش غريب وأعدادها كبيرة.

وأوضحوا أنهم قاموا بالاتصال بمديرية الطب البيطري ومديرية الزراعة ومديرية الصحة، من أجل التدخل وحل الأزمة ومنع انتشار الخفافيش.

أحد ملاك حوش المقابر: الخفافيش ستختفي خلال أيام

وقال أحمد شعير، وهو أحد ملاك حوش المقابر، إنهم قاموا بقطع الأشجار المواجهة للمقابر لمنع استخدام الخفافيش لها، وقاموا بإشعال إطارات السيارات في محيط المكان لمنع تواجد الخفافيش، مؤكدا أن الأعداد انخفضت بشكل كبير، وفي الأيام المقبلة ستختفي الخفافيش بشكل نهائي.