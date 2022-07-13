إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة نقل بعد اصطدامها بعامود إنارة بالفيوم

تسببت السرعة الزائدة في وقوع حادث انقلاب سيارة نقل، بعدما اختلت عجلة القيادة في يد السائق، وفقد إحكام قبضته على السيارة، فانحرفت عن الطريق واقتحمت الجزيرة الوسطى على الطريق الدائري بمدينة الفيوم، على بُعد خطوات من مدخل أبشواي، ثم اصطدمت السيارة بعامود إنارة بقوة مما أدى إلى انقلابها وإصابة سائقها وآخر كان برفقته، فيما هرعت سيارة الإسعاف والشرطة إلى مكان الحادث.

حادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الدائري أمام مدخل أبشواي ووجود مصابين.

وانتقل ضباط مركز شرطة الفيوم برئاسة المقدم هيثم طلبة رئيس مباحث المركز، وتبينّ إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة نقل، بسبب السرعة الزائدة، حيث اختلت عجلة القيادة في يد السائق واقتحم الجزيرة الوسطى واصطدم بعامود إنارة، وانقلبت السيارة على جانبها وتعطلت حركة المرور بصورة جزئية على الطريق.

نقل المصابين للمستشفى

وجرى استدعاء سيارة الإسعاف، ونقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وقامت قوات المرور برفع آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية أمام المارة على الطريق، كما جرى سحب السيارة المقلوبة إلى جانب الطريق بعيداً عن الطريق العام، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.