ضبط 1253 قضية حجب سلع غذائية وبيع بأزيد من السعر.. وتنفيذ 36 ألف حكم قضائي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1253 قضية تموينية متنوعة من بينها 417 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت 27,270 طن «دقيق أبيض وسكر حر وأرز ومكرونة» و40 ألف قطعة مستلزمات طبية و 16362 قطعة "بيض مائدة" و774 عبوة سجائر.

وشملت الحملات ضبط 533 قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن 11 قضية دقيق مدعم «تصرف» و117 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن و127 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و68 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق و65 قضية توقف عن الإنتاج و145 قضية متنوعة أخرى، وبلغت المضبوطات 7,650 طن دقيق بلدى مدعم.

6 قضايا إستيلاء على السلع المدعومة

وجرى ضبط 6 قضايا إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها 31500 لتر مواد بترولية 300 أسطوانة بوتاجاز، حيث بلغ إجمالى المضبوطات 33,170 طن و31500 لتر مواد بترولية و300 أسطوانة و40000 قطعة مستلزمات طبية و16362 قطعة بيض مائدة و774 عبوة سجائر، كان أبرزها الآتي:

ضبط 14,750 طن «دقيق أبيض – أرز أبيض» معبأة داخل شكائر وعبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.

ضبط 12,520 طن «سكر حر – مكرونة» معبأة داخل عبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القليوبية.

ضبط 40000 طن «قطعة مستلزمات طبية» مختلفة الأنواع لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بمحافظة القاهرة .

ضبط مالكة مخبز بلدى – بمحافظة البحيرة لتصرفها فى 4٫750 طن دقيق بلدى مدعم تم التصرف فيها ببيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة مستوليةً على الدعم المقرر.

ضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة القليوبية وبحوزته 31500 لتر سولار- بنزين 80 – 92 تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر .

ضبط مالك مستودع أسطوانات بوتاجاز بمحافظة القليوبية لتصرفه فى كمية قدرها 300 إسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم ببيعها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر .

ضبط المديرين المسئولين عن عدد 6 محلات لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة وبحوزتهم كمية قدرها 16362 بيض مائدة "أورجانيك" معبأة داخل عبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول .

ضبط 1,850 طن «مقطعات لحوم ودواجن» بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجهيز الوجبات تابع لمطعم بمحافظة القاهرة.

ضبط 33 طن «سكر حر» بدون مستندات مجهول المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية ويشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة .

ضبط 4,700 طن «سكر حر»، عسل جلوكوز معبأ داخل عبوات وشكائر بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ويشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وبحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بمحافظة الشرقية .

ضبط 3 طن أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية بمحافظة الشرقية .

جهود حملات رصد ومتابعة حجب السجائر

وأسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب السجائر والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً مجهولة المصدر عن ضبط 25 قضية بإجمالى مضبوطات بلغت 4394 عبوة سجائر مختلفة الأنواع .. جاء أبرزها:

ضبط 1720 عبوة سجائر مختلفة الأنواع مهربة جمركياً بدون مستندات مجهولة المصدر ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العام، للإتجار بها وتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر بمحافظة القاهرة.

كما تم ضبط 8 قضايا إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بــ 27,600 طن أقماح محلية.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق.. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد 14 قضية بمضبوطات بلغت 164 قطعة "14 قطعة صوتية – 63 قطعة ضوئية – 87 ملصق".

مواصلة الجهود الأمنية لمكافحة الخروج عن القانون

اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط 2087 قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 3728 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

ضبط 33 قطعة سلاح نارى و83 قضية مخدرات وتنفيذ 36007 حكم قضائى

قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط عدد 33 قطعة سلاح نارى بحوزة 24 متهم.. وذلك على النحو التالى:

3 بنادق آلية.

3 بنادق خرطوش.

25 فرد محلى.

2 مسدس.

30 طلقة مختلفة الأعيرة.

142 قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 36007 حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

107 حكم جناية.

11250 حكم حبس جزئى.

2187 حكم حبس مستأنف.

15746 حكم غرامة.

6717 مخالفة.

ضبط 83 قضية مخدرات

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط 83 قضية مخدرات.. ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت 7,655 كيلو جرام.

كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,640 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 2,183 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيدرو وزنت 1,500 كيلو جرام.

كمية من مخدر الآيس وزنت 140 جرام.

كمية من مخدر الإستروكس وزنت 155 جرام.

كمية من مخدر الشابو وزنت 125 جرام.

كمية من مخدر البودر وزنت 135 جرام.

عدد 945 قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 7 متهمين.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 7 متهمين.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط 245 دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 22461 مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص 25 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية 9 منهم.

ضبط 12504 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 12504 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

3285 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

70 مخالفة السير بدون تراخيص.

4 دراجات نارية مخالفة.

2 مخالفة موقف عشوائى.

حملة أمنية بالقليوبية.. لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

ضبط 7 قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة.. بحوزة 8 متهمين ـ لأحدهم معلومات جنائية.

تنفيذ 2327 حكم قضائى متنوع.

ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق"

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص بإكتشافه سرقة "شاشة LCD - جهاز لاب توب" من داخل الشقة سكنه .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص – مقيمون بدائرة القسم .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "التسلق" ، كما إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب التسلق وأقروا بإرتكابهم عدد 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهم وأقروا بإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة .