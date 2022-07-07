قرض السيارة في بنك مصر.. يبدأ من 200 ألف ويصل إلى 6 ملايين جنيه

أصبح البحث عن سيارة جديدة مهمة صعبة في ظل ارتفاع الأسعار، ما دعا القطاع المصرفي وخاصة البنوك الحكومية إلى تقديم عروضًا جديدة لقروض السيارات بأسعار فائدة تنافسي مراقبة من قبل البنك المركزي المصري.

أسعار السيارات التقسيط من البنوك

وفي هذا الإطار، أعلن بنك مصر، عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري وقرارها بتثبيت سعر الفائدة في يونيو الماضي على الايداع والاقتراض، تفاصيل وشروط الحصول على قرض السيارة بعد الاعلان عن تثبيت سعر الفائدة من قبل البنك المركزي لجميع الفئات «موظفين حكومي وقطاع خاص أو اصحاب شركات»، ومن بين الشروط ألا يقل عمر المقترض عن 21 عامًا، ولأول مرة وصل الحد الأقصى لقرض السيارة إلى 6 ملايين جنيه.

قرض السيارة من 200 ألف جنيه إلى 6 ملايين جنيه

وأكد بنك مصر في كتابه الدوري أن نسبة تمويل قرض السيارة تصل إلى 100% يتم تقسيطها على مدة 120 شهرًا ولأول مرة يمكن تقسيط السيارة مستعملة بشروط وبدون تأمين وحظر بيع للسيارة المراد تقسيطها كما يمكن ترخيص السيارة باسم طرف ثالث من أفراد العائلة والحصول على وثيقة تأمين مجانية على الحياة طوال فترة تقسيط قرض السيارة.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على قرض السيارة من بنك مصر

يجب تقديم صورة بطاقة الرقم القومي سارية كما يتم تقديم أصل إيصال مرافق بمقر إقامة صاحب القرض «غاز- كهرباء – مياه – تليفون»، ويتم تقديم عرض أسعار معتمد من معرض السيارات المعتمد وشهادة مفردات المرتب من جهة العمل و صورة البطاقة الضريبية و كشف حساب بنكي لمدة ستة أشهر.