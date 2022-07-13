ابنة رجاء الجداوي عن والدتها الراحلة: كانت جميلة جدا وصعب الوصول لها

تحدثت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي عن علاقتها بوالدتها الراحلة، معبرة عن افتقادها الشديد لها في جميع أمور حياتها: «بعد وفاتها أفتقد كل شيء أفتقد حياتي كلها، وبحاول أمشي على خطاها وأحاول ألحق خطاها».

ابنة رجاء الجداوي: كانت جميلة وصعب الوصول لها

وأضافت ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، خلال حوارها لـ «الوطن»: «الله يرحمها كانت جميلة في كل شيء وصعب توصل لها ولكن على قد ما بقدر بحاول أكون وجهة مشرفة ليها، كل شيء بقى طعمها مش حلو من غيرها حتى لحظات الفرح».

أميرة مختار تعلق على ظهورها بملابس والدتها بعد رحيلها

وعن حرصها الدائم بظهورها ببعض ملابس والدتها الراحلة، قالت أميرة مختار: «طول الوقت كنا بنلبس زي بعض نشتري الحاجة مقاستنا أحنا الاتنين وبعد وفاتها بدأت ألبس جزء من ملابسها، ولما ألبسه بحس إن ريحتها فيه وأني سعيدة أوي وأنا لابسة حاجتها»، مشيرة أن والدتها كانت تحاول إقناعها طوال الوقت قبل وفاتها لارتداء بعض أشيائها: «كانت بتفضل تقولي خدي ده ألبسيه كنت أقولها لا مينفعش لأني كنت بحبها هي اللي تظهر».

كما ذكرت أميرة مختار خلال الحوار أن والدتها لم تهتم من قبل بأدوار البطولة المطلقة إذ أنها دائما ما تظهر في بطولة الدور الثاني في أعمالها الفنية ولكنها كانت نجمة وكان الجمهور يحبها بشدة، وظهر هذا الحب خاصة بعد وفاتها واشتياق الناس لها.

أخر أعمال رجاء الجداوي

يذكر أن أخر أعمال الفنانة رجاء الجداوي كان مسلسل «لعبة النسيان» مع الفنانة دينا الشربيني الذي عرض قبل وفاتها في السباق الرمضاني 2022، كما ظهرت بعد وفاتها في فيلم «توأم روحي».