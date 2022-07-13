زيادة تعريفة ركوب المواصلات بالغربية.. اعرف التسعيرة الجديدة بين القرى والمدن

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، اجتماعًا مع اللواء علاء يوسف مدير إدارة المواقف والعقيد وائل حمودة مدير إدارة المرور والمهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، وذلك لبحث آليات تنفيذ قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية بوزارة البترول وتحريك الأسعار لبعض المنتجات اعتبارًا من اليوم الأربعاء.

ووجه المحافظ، مدير إدارة المواقف بالإعلان عن التعريفة الجديدة وتعليقها في كافة المواقف، ووضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لضمان عدم رفع قائدي السيارات تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

حملات رقابة على محطات الوقود

كما وجه محافظ الغربية، مديرية التموين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولات لاحتكار المواد البترولية بعد تحريك الأسعار أو استغلال المواطنين بأي صورة، مع تكثيف الحملات المشتركة من المرور والمواقف وكافة الأجهزة المعنية على مواقف السرفيس والمواقف الداخلية والخارجية، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة.

أرقام شكاوى المواطنين

وأشار محافظ الغربية إلى أن الزيادة الجديدة في تعريفة الركوب لوسائل المواصلات ستكون ما بين 5 % و7% على جميع الخطوط الداخلية بالمحافظة والخارجية بين المحافظات وتم تعليقها بكافة المواقف، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة ستتابع بشكل مستمر على مدار اليوم مع غرف العمليات بالمراكز والمدن والأحياء، مع تلقي شكاوى المواطنين عبر «مبادرة الغربية بتتغير بيكم» على خدمة الواتس آب 01550502834، 01550502836، أو عبر غرفة عمليات المرور 0403454599، غرفة عمليات المحافظة 0403341233، إدارة المواقف 01029363115.

قائمة تعريفة ركوب المواصلات