نجاة سائق جرار قبل دهسه من قطار «القاهرة - طنطا» في أشمون: قفز في آخر لحظة

شهد مركز أشمون بمحافظة المنوفية، منذ قليل، اصطدام القطار رقم 551 «القاهرة - طنطا» بمقطورة جرار زراعي، بعد محطة سمادون وقبل الوصول إلى محطة أشمون، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات، إذ أسرع قائد الجرار للقفز قبل الاصطدام بلحظات، وتمثلت الخسائر فقط في الجرار الزراعي الذي تحطم تماما، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة بمحافظة المنوفية لاتخاذ اللازم.

بلاغ باصطدام قطار بجرار زراعي في أشمون

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون، باصطدم قطار القاهرة طنطا رقم 551، عند قدومه من محافظة القاهرة، متوجها إلى مدينة طنطا، بمقطورة جرار زراعي كانت تتواجد على شريط السكة الحديد، عندما أراد صاحبها المرور من طريق غير مخصص للعبور أثناء مرور القطار، بين محطتي مدينة سمادون ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية.

نجاة سائق الجرار من الدهس

وقبل الاصطدام بلحظات أسرع سائق الجرار بالقفز تاركا الجرار الذي تحطمت مقطورته تماما، وجرى تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة بمحافظة المنوفية لاتخاذ إجرءاتها اللازمة، فضلا عن إزالة آثار الحادث وإعادة تسيير حركة القطارات التي لم تتأثر بالحادث سوى بضع دقائق.