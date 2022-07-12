العثور على جثة الشاب الغريق في بحر إسكندرية

نجحت فرق الإنقاذ بمحافظة الإسكندرية، في استخراج جثة الشاب عماد الذي غرق أثناء الاستحمام في شاطئ سيدي بشر في ثالث أيام العيد بعد جهود البحث عن الجثة منذ الأمس في المياه.

وتجمعت أسرة الشاب الغارق في محيط الشاطئ فور الإبلاغ بالعثور على الجثة وانتشالها، حيث انتقلت أسرة الشاب ابن محافظة المنوفية لقضاء العيد على شواطئ الإسكندرية فتحولت لحظات الفرح والاحتفالات إلى حزن وبكاء، وتواجدت أعداد كبيرة من أسرة الشاب اللذين انتقلوا إلى الإسكندرية لمتابعة انتشال الجثمان.

إخطار أمني

تلقت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية، إخطارا بغرق شاب من محافظة المنوفية، أثناء الاستحمام على شواطئ الإسكندرية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة، كما شارك في انتشال الجثة فرق من الغواصين المتطوعين الذين نجحوا في العثور علي الجثمان.