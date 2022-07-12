استمرار البحث عن 5 غرقى بشواطئ غرب الإسكندرية رابع أيام العيد

أعلن الكابتن ايهاب المالحي، قائد فريق «غواصين الخير»، عن تكثيف عمليات البحث عن 5 غرقى في عدد من الشواطئ غرب الإسكندرية، لقوا مصرعهم على مدار الـ24 ساعة الماضية، نتيجة ارتفاع الأمواج، بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى، حيث يعمل الغواصون المتطوعون، برفقة رجال الإنقاذ النهري، على انتشال الجثامين سريعاً.

3 حالات غرق في شواطئ «السلام والنخيل»

وأضاف قائد غواصين الخير، في تصريحات لـ«الوطن» مساء اليوم الثلاثاء، أنهم تلقوا إخطاراً بغرق شابين من إدكو هما «محمد عبدالله ظريف عكر»، و«أدهم محمد عوض مؤنس» مفقودين منذ الساعة 6 صباحاً في شاطئ «السلام»، بجوار شاطئ «النخيل»، الذي شهد هو الآخر حالة غرق، على الرغم من إغلاقه، لشاب يُدعى «محمد أحمد القاضي»، 17 سنة، قادماً من الجيزة، حيث تسلل إلى الشاطئ، حيث لقى مصرعه غرقاً، منذ غروب أمس.

وأوضح أنه يجري البحث عن غريقين آخرين في قرى الساحل الشمالي غرب الإسكندرية، حيث لقى شاب يُدعى «يونس مستور هيبة»، 17 سنة، مصرعه في قرية «فينوس»، بمنطقة «أبوصير»، التابعة لمدينة برج العرب، غرب الإسكندرية منذ يوم أمس الاثنين، كما شهدت قرية «سلسبيل»، عند الكيلو 61، غرق شاب يُدعى «محمد سيد عبدالحميد»، 20 سنة، مؤكداً أن فرق الغواصين تكثف عمليات البحث عن جثامين الشبان الغرقى.

انتشال جثمان غريق سيدي بشر

وفي الغضون، تمكن فريق غواصين الخير من انتشال جثمان غريق سيدي بشر، عصر اليوم الثلاثاء، الذي لقى مصرعه غرقا أمس الاثنين، في ثالث أيام عيد الأضحى، فيما حذر الفريق كافة المصطافين بتجنب نزول البحر بسبب ارتفاع الأمواج.