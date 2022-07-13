سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 13-7-2022 في البنوك المصرية

حافظ سعر الريال السعودي على نفس قيمته أمام الجنيه في البنوك الصرية، بسبب وقف التداول بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك والتي تستمر لمدة أسبوع، على أن يعود العمل بها يوم الأحد المقبل الموافق 17 يوليو.

وفي مجال الاقتصاد، وتحديدًا أسعار العملات العربية، يستعرض موقع «الوطن» سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، والذي شهد استقرار ملحوظ من الجمعة الماضية بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 5.01 جنيه للبيع مقابل 5 جنيهات للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 5.02 جنيه للشراء و5.03 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات ورت قبل اليوم .

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية سجل سعر الريال السعودي نحو 5.00 جنيهات للشراء و5.03 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري سجل سعر الريال السعودي نحو 5.01 جنيه للشراء مقابل 5.02 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الأربعاء.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

كما سجل الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 5.03 جنيه للبيع و4.98 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

كما سجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.97 جنيه للشراء و5.02 جنيه للبيع، اليوم.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي سجّل الريال السعودي في البنك المركزي اليوم سعر 5 جنيهات للشراء مقابل 5.03 جنيه للبيع.