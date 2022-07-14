حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 14-7-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت عبير فؤاد خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، عن توقعات حظك اليوم لمولود برج الجوزاء، وذلك في البداية على الصعيدين المهني والمالي، مؤكدة أن القمر في منزلك التاسع اليوم الخميس، وهذا سوف يمدك بحب المعرفة، بل سوف تجد نفسك ملهما للمحطين بك على الصعيد المهني، وتبدو عارفا وملما بأمور كثيرة مما يجعلك محط انتباه المحطين بك من مدرائك.

أما بالنسبة لتوقعات الأبراج على الصعيدين العاطفي والاجتماعي، قالت «فؤاد» إن اليوم قد تلتقي بمن تحب لمولود برج الجوزاء، أو قد تقابل شخصا من الخارج يزعزع معتقداتك، ورغم ذلك فأنك سوف تشعر بالسعادة والبهجة أو يدفعك للتطور.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

كشفت خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، عن توقعات حظك اليوم لمولود برج الجوزاء، أن القمر في منزلك التاسع مما يمدك بحب المعرفة وتوسيع أفقك الثقافية بشكل كبير، كما ستجد نفسك ملهما وتبدو عارفا وملما بأمور كثيرة، وهذا سوف يجذب إليك الكثير من الأنظار، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

وأكدت خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أن مولود برج الجوزاء اليوم قد يلتقي بمن يحب أو قد تقابل شخصا من الخارج، عزيز عليك، وهذا سوف يزعزع معتقداتك وقد يسعدك أو يدفعك للتطور، مما يجعلك تشعر بسعادة فائقة كنت تسعى لتحقيقها.