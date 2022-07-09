حظك اليوم برج الجوزاء السبت 9-7-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت عبير فؤاد خبيرة الفلك والأبراج، عن توقعات حظك اليوم لمولود برج الجوزاء، على الصعيد المهني والصحي، مشيرة إلى أن أورانوس والقمر موجودان بشكل متنافر في منزلي الصحة، لهذا احرص على الاعتناء بصحتك وسلامتك واعتمد على موهبتك التنظيمية لتنظيم جهودك ووقتك، وعلى الصعيد العاطفي عليك عدم البوح بإخبارك الشخصية والخاصة لأي من المحطين بك مولود الجوزاء.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

مولود برج الجوزاء، عليها بالهدوء والتاني اليوم على الصعيد المهني والصحي، كما كشفت خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، نظرًا لأن أورانوس والقمر متنافران في منزلي الصحة، لهذا عليك أن تعتني بصحتك وسلامتك، كما يجب أن تعتمد على موهبتك التنظيمية لتنظيم جهودك ووقتك.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

أكدت عبير فؤاد خبيرة الفلك، أنّ مولود برج الجوزاء اليوم، أن الوضع الفلكي يطالبك اليوم، بالصبر والحيطة والحذر وبعدم إعلان أخبارك الخاصة للمحطين بك على الصعيد الاجتماعي، ولا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية، كما سيكون أمامك خطوات جديدة ومهمة في حياتك العاطفية، لهذا لا تتردد في القيام بالمباردة العاطفية، خاصة أنك ستكون مدعوما من الأفلاك، وفق حظك اليوم.