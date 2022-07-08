حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 8-7-2022 مهنيا وعاطفيا

كشفت توقعات الأفلاك اليوم لمواليد برج الجوزاء، أنه على الصعيد المهني والصحي، يجب الاهتمام والحيطة والحذر، نظرا لأن القمر يتنافر اليوم مع المريخ في منزلي الصحة بمحور برجك، وعليك اليوم أن تنظم جهودك بهدوء، وأن تهتم بحالتك الصحية، ويجب ألا تقوم بإهمال أي عارض صحي تشعر به.

وعلى الصعيد العاطفي، عليك اليوم مولود الجوزاء أن تلاحظ بتأني كل صغيرة وكبيرة، في محيطك الأسري والاجتماعي، وحاول دائما أن تتفهم مشاعر الآخرين، خاصة المقربين منك، ولا داعي لأي انفعالات أو غضب اليوم، بل حاول اكتساب المحيطين بك باللطف والاهتمام واللباقة.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

حذرت عبير فؤاد خبيرة الفلك والابراج، من أن الوضع الفلكي يطالبك اليوم بالانتباه، خاصة على حالتك الصحية، نظرا لان القمر يتنافر مع المريخ في منزلي الصحة، لهذا عليك اليوم أن تنظم جهودك وتهتم بصحتك، واحرص على ألا تهمل أي عارض، مولود برج الجوزاء.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

وأكدت عبير فؤاد خبيرة الفلك والابراج، أنك ستعيش اليوم مولود برج الجوزاء، حالة من الهدوء والتاني والتحليل الهادف لكافة الاحداث التي تدور حولك، وتصدر من جانب المقربين منك على الصعيد الاسري والاجتماعي، وعليك أن تلاحظ بتأني كل صغيرة وكبيرة، كما يجب أيضا أن تحاول أن تتفهم مشاعر الآخرين، دون أي تسرع او قرارات عاجلة، وفق حظك اليوم.