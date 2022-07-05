حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 5-7-2022 عاطفيا ومهنيا

تحذير بشأن العمل وبشرى على الجانب العاطفي، هكذا أعلنت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد توقعاتها وحظك اليوم على الجانبين العاطفي والمهني لمواليد برج الجوزاء الذي يجمع الكثير من المشاهير من بينهم أسطورة كرة القدم محمد صلاح، والطبيب مكتشف مرض ألزهايمر الدكتور ألويس ألزهايمر، والشاعر خليل مطران، ومحمود ياسين، أحمد مكي، نضال الشافعي، ووزير الآثار المصري زاهي حواس، والمذيع والإعلامي نيشان وبطل أفلام سبايدر مان توم هولاند.

وبحسب علم الفلك، اشتهر مواليد برج الجوزاء بالحيوية والمرح الدائم، فهو دائمًا يبحث عن ما هو جديد، لكن أسوأ ما يحبطه هو تقلب حالته المزاجية ليتحول إلي النقيض تماما، فيكون انطوائي لا يرغب في التعامل مع الآخرين.

واليوم الثلاثاء 5 يوليو، نقدم لمواليد برج الجوزاء المهتمين بمتابعة التغيرات اليومية في حركة الفلك والكواكب وغيرها، إذ تعرض بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

تحذرك خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» مواليد برج الجوزاء اليوم على الصعيد المهني والعملي هناك تنافر بين القمر ونبتون قد يجعلك تميل للانفعال بسرعة، وعليك أن تتحكم في حساسيتك.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، فإن أصحاب هذا البرج اليوم يكون الحظ معك اليوم مولود برج الجوزاء حيث القمر في مربع برجك يجعلك تميل اليوم للعيش في الذكريات والحنين للماضي.. حاول أن تستمتع بالحاضر.