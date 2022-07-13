توزيع درجات امتحان التاريخ 2022 للثانوية العامة.. يُعقد غدا في 3 ساعات

توزيع درجات امتحان التاريخ 2022، من أكثر الكلمات بحثا عبر جوجل من جانب طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية، والذي يؤديه الطلاب غدا الخميس، وفقا للجدول المعلن مسبقا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة، في تمام الساعة التاسعة صباحا، امتحان مادة التاريخ للشعبة الأدبية، وامتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية (علوم ورياضة)، وذلك بعد توقفها بسبب إجازة عيد الأضحي.

توزيع درجات امتحان التاريخ 2022

وترصد السطور التالية توزيع درجات امتحان التاريخ 2022 للثانوية العامة الشعبة الأدبية، كما يلي:

- امتحان التاريخ للثانوية العامة 50 سؤالًا.

- الدرجة النهائية الكبرى 60 درجة.

- الدرجة النهائية الصغرى 30 درجة.

- مدة الإجابة على الامتحان 3 ساعات.

تسليم الطلاب مجلد مفاهيم التاريخ للثانوية العامة 2022

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه سيتم تسليم الطلاب مجلد مفاهيم لامتحان التاريخ للثانوية العامة 2022 في بداية الامتحان أثناء توزيع الأسئلة، وسيتم تسليمها مرة أخرى بعد الانتهاء من الامتحان.

وأكدت وزارة التعليم، عدم السماح لطلاب الثانوية العامة بالكتابة على مجلد المفاهيم لمادة التاريخ، لاستخدامه في السنوات المقبلة في امتحانات الثانوية العامة المقبلة.

رابط مجلد المفاهيم لمادة التاريخ

وخصصت وزارة التعليم، رابط مجلد المفاهيم لمادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة، علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث يستطيع الطلاب الاطلاع عليه قبل الامتحان، مؤكدا أنّه لن يسمح بالدخول به إلى الامتحان، لكن يتم طباعته من قبل الوزارة وتسليمه للطلاب مع ورق الأسئلة.

كما خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط مجلد مفاهيم مادة الفيزياء للشعبة العلمية (علوم ورياضة)، ويستطيع الطلاب الدخول للاطلاع عليه.