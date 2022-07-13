مترو الأنفاق: لم تصلنا أي قرارات بتحريك أسعار التذاكر

كشف أحمد عبدالهادي بكير، المتحدث باسم الشركة المصرية المسؤولة عن تشغيل وإدارة الخط الأول والثاني لمترو الأنفاق، عن حقيقة تحريك أسعار تذاكر قطارات مترو الأنفاق، عقب القرار الصادر من وزارة البترول والتعدين، بتحريك أسعار الوقود بأنواعه كافة، سواء بنزين أم سولار، وذلك بعد اجتماع الوزارة مطلع يوليو الحالي.

أسعار تذاكر قطارات مترو الأنفاق

وأوضح المتحدث باسم الشركة المصرية المسؤولة عن تشغيل وإدارة الخط الأول والثاني لمترو الأنفاق لـ«الوطن»، أنّ الشركة لم تتلق أي تعليمات من الهيئة القومية للأنفاق، بشأن تحريك أسعار تذاكر قطارات مترو الأنفاق، وفقا للثلاث المحطات المتضمنة أعداد المحطات على خطوط مترو الأنفاق كافة.

وأكد عبدالهادي، استمرار العمل بالأسعار الحالية لتذاكر المترو دون زيادة على جميع الخطوط، لحين صدور تعليمات جديدة إن وجدت، مضيفًا أنّه حال وجود قرارات من وزارة النقل سيتم تنفيذها على الفور.

أسعار الوقود

وجاءت أسعار البنزين قبل وبعد التحريك في يوليو 2022، على النحو التالي:

- سعر بنزين 80 قبل التحريك 7.50 جنيه، فأصبح بعد التحريك 8 جنيهات للتر.

- سعر بنزين 92 قبل التحريك 8.75 جنيه، فأصبح بعد التحريك 9.25 جنيه للتر.

- سعر بنزين 95 قبل التحريك 9.75 جنيه، فأصبح بعد التحريك 10.75 جنيه للتر.

- سعر السولار قبل التحريك 6.75 جنيه، فأصبح بعد التحريك 7.25 جنيه للتر.

وعقب مراجعة أسعار البنزين قبل وبعد تحريك الأسعار في يوليو الحالي من عام 2022، يتبيّن أنّ سعر السولار ارتفع لأول مرة منذ يوليو 2019 بواقع 50 قرشا للتر، بينما تحركت أسعار بنزين 80 و92 بنحو 50 قرشا، وارتفع سعر لتر بنزين 95 بمقدار جنيه واحد.