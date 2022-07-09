مترو الأنفاق: لم نرصد أي ظواهر سلبية خلال أول أيام عيد الأضحى

أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أن غرفة العمليات المركزية بالشركة، لم ترصد أى ظواهر سلبية «تحرش»، خلال أول أيام عيد الأضحى 2022، وأن الشركة تقدم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، مشيرا إلى أن جميع القطارات معقمة تماما ضد كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، من خطر الإصابة بعدوى كورونا.

حركة القطارات منتظمة في أول أيام عيد الأضحى

قال عبدالهادي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن حركة القطارات منتظمة، تزامنا مع أول أيام عيد الأضحى 2022، ولا يوجد أى معوقات تؤثر على حركة مسيرها، لافتا إلى أن هناك وحدات إسعافية متنقلة بجميع المحطات، لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجانا، موضحا أن هناك كمائن سرية ثابتة وآخرى متحركة، لمواجهة أي ظواهر سلبية تحدث، خلال احتفالات عيد الأضحى.

إجراءات مشددة بالقطارات والمحطات ضد كورونا

أوضح المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق، أن الشركة نفذت إجراءات مشددة وصارمة، داخل القطارات والمحطات، لمواجهة فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، منوها بأنه سيكون هناك غرامة قدرها 50 جنيها على المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات، موضحا أن محطات المترو يتم تعقيمها وتطهيرها كل ساعتين.

شرطة نسائية في محطات المترو

أكد عبدالهادي، تواجد الشرطة النسائية، بجميع محطات وعربات مترو الأنفاق، لمواجهة ظواهر التحرش إن وجدت، مؤكدا أن الشركة لديها غرفة مراقبة مركزية، مزودة بأحدث كاميرات المراقبة، التي تغطى جميع محطات المترو، لمتابعة حركة القطارات، وأن هناك فرق متواجدة على مدار ساعات التشغيل لمتابعة ومراقبة حركة القطارات وحركة جمهور الركاب، مما يجعل مرفق مترو الأنفاق الأكثر أمانا عند استقلاله، وأن تقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب وتسهيل انتقالهم عبر خطوط المترو.