طلاب الثانوية العامة يستأنفون امتحاناتهم اليوم بالفيزياء والتاريخ

يستأنف طلاب الثانوية العامة، الامتحانات اليوم الخميس 14 يوليو، بعد توقفها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لمدة 6 أيام، حيث يؤدي طلاب الشعبة العلمية «علوم ورياضة»، امتحان مادة الفيزياء، ويؤدي طلاب الأدبي امتحان التاريخ، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة مدارس «المتفوقين STEM» الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم «الكيمياء».

ويبدأ امتحان التاريخ للشعبة الأدبية والفيزياء للعلمي في التاسعة صباحا، ويستمر لمدة ثلاث ساعات، على أن ينتهي في الثانية عشرة ظهرا، وفقا للجدول المعلن من جانب وزارة التربية والتعليم.

امتحان الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة 50 سؤالا

ووفقاَ لمواصفات الورقة الامتحانية للمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، يتضمن امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة 2022 من 50 سؤالًا، وتكون الدرجة النهائية الكبرى 60 درجة، والدرجة النهائية الصغرى 30، ومدة الإجابة على الامتحان 3 ساعات.

غرفة عمليات لمتابعة وصول ورق الأسئلة للمدارس

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن غرفة العمليات المركزية بوزارة التعليم تتواصل مع غرف العمليات المحلية بالمديريات التعليمية قبل بدء الامتحان للتأكد من وصول ورق الأسئلة لجميع اللجان الامتحانية في المواعيد المحددة، مشددة على تواجد كل المنتدبين داخل لجان سير الامتحانات، وذلك لسريان امتحانات الثانوية العامة في هذا اليوم بأمان دون أي مشكلات أو معوقات.

وأكدت الوزارة، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، وحتى توزيعها على الطلاب باللجان الامتحانية.

وشددت وزارة التعليم، على رؤساء اللجان باتخاذ الإجراءات الاحترازية باللجان الامتحانية، وتفتيش الطلاب ثلاث مرات قبل دخول اللجنة وبعد بدء الامتحان بنصف ساعة والتأكد من عدم وجود أي أجهزة وهواتف محمولة تساعد على الغش.