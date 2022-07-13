«التعليم»: حالة وحيدة لتصحيح بعض إجابات طلاب الثانوية العامة بدون الماسح

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقية ما تم تداوله خلال الساعات الأيام الأخيرة، حول مخاوف العديد من طلاب الثانوية العامة من إمكانية حصولهم على صفر في الأسئلة التي اختاروا فيها إجابة ووضعوا عليها علامة إكس، واختاروا غيرها في امتحانات الثانوية العامة.

«التعليم»: نراجع هذه الحالات يدويا بالعين المجردة

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المركز القومي للامتحانات كشف العديد من الإجابات التي وضع بعض الطلاب عليها علامات إكس واختاروا غيرها بعد تظليلها، وكان ذلك في امتحانات الثانوية العامة التي تم تصحيحها، مشيرًا إلى أن هذه الحالات يتم تصحيحها بالعين المجردة لمعرفة ما إذا كان الطالب اختار إجابتين أم وضع علامة إكس على واحدة واختار إجابة أخرى.

لا صحة لمنح صفر للطالب إذا وضع علامة إكس

أضاف المصدر، أنه بعد انتهاء الماسح الضوئي من تصحيح أسئلة الامتحان تظهر علامة تخص وجود مشكلة ما في إجابات هذا الطالب، وهي أنه ظلل دائرتين، وهنا نحيل الواقعة للتصحيح بالعين المجردة، فإذا كان الطالب وضع علامة إكس على دائرة واختار غيرها نمنحه الدرجة لو كانت الدائرة الجديدة هي الإجابة الصحيحة، أما لو ظلل دائرتين فالكل يعلم أنه يحصل في درجة السؤال على صفر.

ونفى المصدر، كل ما يتردد حول حصول الطالب الذي وضع علامة إكس على صفر، أو أنه لا يتم تصحيح هذا السؤال، وكل هذه الحالات التي تم كشفها عند تصحيح الامتحانات التي تم الانتهاء منها، تمت مراجعتها بالعين المجردة بعد الماسح الضوئي.

وفي السياق نفسه، يؤدي طلاب الثانوية العامة غداً الخميس 14 يوليو امتحانات الدور للعام الدراسي الحالي 2022/2023 الأول في مادة التاريخ للشعبة الإدبية، وفيزياء للشعبة العلمية، ورقياً بنظام البابل شيت، في لجان امتحانية مؤمنة.