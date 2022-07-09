موعد امتحانات الثانوية العامة بعد إجازة العيد.. اعرف المواد المتبقية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الثانوية العامة بعد إجازة العيد، مشددة على الطلاب بضرورة الاستفادة من جميع المنصات التعليمية التي جرى توفيرها في التدريب على كيفية الإجابة على أسئلة الاختيار من متعدد التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين، وذلك خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك 2022.

وعن موعد امتحانات الثانوية العامة بعد إجازة العيد، أكدت الوزارة أنه سيجري استكمال الامتحانات يوم الخميس الموافق 14 يوليو الجاري، بمادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية «علمي رياضة وعلمي علوم»، ومادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية، موضحة أن الامتحانات تعقد ورقياً بنظام البابل شيت أي الأسئلة الموضوعية ولا تشمل أي أسئلة مقالية لأنه يجري تصحيحها إلكترونياً دون تدخل العنصر البشري ما يضمن مبدأ تحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب.

امتحانات الثانوية العامة بعد إجازة العيد: للشعبتين

وفيما يتعلق بـ امتحانات الثانوية العامة بعد إجازة العيد، تعقد أيضاً يوم الأحد الموافق 17 يوليو، امتحان مادة الجيولوجيا وعلوم البيئة لطلاب شعبة علمي علوم، ومادة الرياضيات البحتة فرع التفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة، ومادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

جدول امتحانات الثانوية العامة بعد إجازة العيد

- يوم الخميس الموافق 14 يوليو 2022 يعقد امتحان الفزياء والتاريخ.

- يوم الأحد الموافق 17 يوليو 2022 يعقد امتحان الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

- يوم الثلاثاء الموافق 19 يوليو 2022 يعقد امتحان الرياضيات البحتة فرع الجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة.

- يوم الخميس الموافق 21 يوليو 2022 يعقد امتحان الأحياء والرياضيات التطبيقية فرع الاستاتيكا والديناميكا والفلسفة والمنطق.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنها شكلت غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير العملية الامتحانية في جميع المحافظات بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم، وشددت على تطبيق كل الإجراءات الوقائية ضد كورونا في اللجان الامتحانية كإلزام الطلاب والمعلمين بإرتداء الكمامة الطبية.