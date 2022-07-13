شخص يقتل جاره بسبب «ركنة سيارة»: «قاله ده مكاني وطعنه فى قلبه»

اعترف متهم بقتل شاب في إمبابه بتفاصيل جريمته أمام جهات التحقيق، مؤكدا أنه لم يقصد قتله بسبب ركن السيارة، قائلا: « قولت ليه المكان ده مكاني وبركن فيه كل يوم.. بلاش تركن هنا فشتمني، عشان كده طلعت المطواة وطعنته في قلبه فوقع على الأرض ومات بعدها».

وأضاف المتهم، في تحقيقات النيابة العامة التي نسبت إليه تهمة القتل العمد أن الواقعة حدثت بالمصادفة وأنه لم يخطط للقتل بل كان في حالة دفاع عن النفس بعدما حاول جاره الاعتداء عليه بقطعة حديدية، وأنه اعتدى عليه بمطواة كانت معه فمات على إثر الطعنات التي سددها له في جسده، وقررت النيابة حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد أن حاصرته بأدلة الاتهام.

رواية 3 شهود عيان على مقتل شاب بإمبابة

وروى 3 شهود عيان، كواليس حادث مقتل شاب في إمبابة، مؤكدين أنهم فشلوا في فض المشاجرة بعد أن أمسك المتهم بسلاح أبيض وهددهم به بذات المصير في حالة التدخل، ما يوضح نية التعمد من المتهم في قتل جاره.

وأظهر فحص كاميرات المراقبة الموجودة فى محيط الواقعة، تفاصيل المشاجرى التي تحولت لجريمة قتل، وطلبت النيابة العامة، تحريات المباحث في الحادث وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لتحديد أسباب الوفاة رسميًا.

بلاغ بمقتل شاب في إمبابة

كانت غرفة عمليات مديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بمقتل شاب في شارع البوهي بإمبابة، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، انتقل رجال المباحث للمكان، وتبين نشوب مشاجرة بسبب الخلاف على ركن سيارة، وتم تحرير المحضر اللازم بعد اعتراف المتهم بارتكاب الواقعة.