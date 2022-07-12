تفاصيل مقتل شخصين وإصابة 15 في معركة بالأسلحة النارية بين عائلتين في أبوقرقاص

جثتان غارقتان في دمائهما، و15 مصابا بطلقات نارية وخرطوش بينهم سيدات وأطفال ينزفون دماً ويتألمون على الأرض، وصرخات تعالت قهراً على المتوفين، وقلقاً لطلب المساعدة للمصابين، كان ذلك المشهد في قرية الخياري التابعة لمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، في ثالث أيام العيد، بعد تجدد الخلافات التي مر عليها أكثر من 3 سنوات بين عائلتي «شكر والديابات»، لتنتهي نهاية مأساوية قضت على فرحة العيد بالقرية، فيما انتشرت قوات الشرطة في كل زاوية بالقرية لمنع تجدد الاشتباكات.

مشاجرة ووجود جثث ومصابين

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء محمد عبد التواب مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، إخطاراً من مركز شرطة أبو قرقاص، يفيد نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية والخرطوش بين عائلتي «شكر والديابات» بقرية الخياري بنطاق المركز، ووجود متوفين ومصابين.

الشرطة تنتقل لمكان المشاجرة

وانتقل ضباط شرطة مركز أبو قرقاص إلى مكان البلاغ، وتبينّ مقتل الحاج شاهر كبير عائلة الديابات، وشاب آخر من نفس العائلة يدعى حمادة، على يد أفراد عائلة شكر، بالإضافة إلى إصابة 15 آخرين بينهم سيدات وأطفال بطلقات نارية في مناطق متفرقة بالجسم.

نقل الجثث والمصابين للمستشفى

وعلى الفور، تم استدعاء سيارات الإسعاف، ونقل الجثث والمصابين إلى مستشفى أبو قرقاص العام، تحت تصرف الجهات المختصة، التي انتدبت الطبيب الشرعي، لتشريح الجثامين وبيان ما بها من إصابات.

كردون أمني لمنع الاشتباكات

وفرضت قوات أمن المنيا، كردوناً أمنياً بالقرية، لمنع تجدد الاشتباكات بين العائلتين مرة أخرى، بالإضافة إلى ملاحقة المتسببين في الواقعة.

خلافات قديمة تجددت

وتبينّ من التحريات الأولية أنّ المشاجرة نشبت بين العائلتين على إثر خلافات قديمة بينهما حدثت قبل ثلاث سنوات، إلا أنّها تجددت مرة أخرى في ثالث أيام العيد، وتطورت إلى معركة بالأسلحة النارية، خلّفت جثتين و15 مصاباً.

تحرير المحضر اللازم

جرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.