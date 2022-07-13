توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. حار رطب على القاهرة والمدن الساحلية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة مقبلة، إذ من المتوقع أن يسود طقس حار رطب، على محافظات الوجه البحري والمطلة على البحر المتوسط والقاهرة الكبري، فى حين يسود طقس شديد الحرارة على وسط وجنوب سيناء، وشمال وجنوب الصعيد، وسلاسل جبال البحر الاحمر.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان، إنه مع بداية ساعات الليل يسود طقس معتدل الحرارة مع ارتفاع نسب الرطوبة على كل الأنحاء، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية التي تعمل على تحسين الشعور بحرارة الطقس خلال ساعات المساء.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى استمرار ظهور الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر، على الطرق الزراعية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية، والطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والطرق المؤدية إلى محافظات الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة الخميس 14 يوليو 2022

وأعلنت الأرصاد الجوية، درجات الحرارة الخميس 14 يوليو 2022، كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 29.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 29.

درجات الحرارة الجمعة 15 يوليو 2022

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة الجمعة 15 يوليو 2022 وهي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 29.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 29.

درجات الحرارة السبت 16 يوليو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 29.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 28.