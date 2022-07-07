توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. الحرارة تصل إلى 40 درجة على القاهرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس، غدا الجمعة، وقفة عرفات، وخلال أيام العيد الأولى، مؤكدة أنّ الطقس سيكون شديد الحرارة على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، خلال ساعات النهار، ولطيف خلال ساعات الليل على السواحل الشمالية الشرقية، والسواحل الشمالية الغربية، وسلاسل جبال البحر الأحمر.

ويسود طقس معتدل ليلا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومدن القناة، ووسط وجنوب سيناء، وشمال وجنوب الصعيد، مع وجود ارتفاع في نسب الرطوبة، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية بشكل متقطع، خلال ساعات النهار.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد في بيانها، إلى أن درجات الحرارة الآن تسجل بين درجات الحرارة العادية ودرجات الحرارة المحسوسة، نظرًا لوجود اختلاف بينهم تصل في بعض المحافظات إلى 3 درجات.

درجات الحرارة في يوم الجمعة «وقفة عرفات»

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 40.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 40.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.

درجات الحرارة السبت في أول أيام العيد

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42

درجات الحرارة الأحد ثاني أيام العيد

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.