الرئيس الأمريكي: لن أزور أوكرانيا خلال رحلتي القادمة إلى أوروبا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن من غير المحتمل أن يزور أوكرانيا عندما يسافر إلى أوروبا لحضور قمة مجموعة السبع، واجتماع لقادة الناتو في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وأضاف بايدن للصحفيين، بحسب «سي إن إن»، أنّ زيارة أوكرانيا غير محتملة خلال الرحلة المقبلة التي ستتضمن توقفات في ألمانيا وإسبانيا، مؤكدا أنه لا يريد أن يسبب المزيد من الصعوبة للأوكرانيين بتوقفه وزيارة بلادهم.

ومن المقرر أن يسافر بايدن، يوم السبت، إلى «شلوس إلماو» في جنوب ألمانيا لحضور قمة قادة مجموعة السبع، وهو اجتماع من المتوقع أن يتضمن التركيز على الحرب الروسية على أوكرانيا، وفي 28 يونيو، سيسافر بايدن إلى مدريد، لحضور قمة الناتو لعام 2022.

بايدن: احتمال انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي كبير

ويأتي قرار تجنب السفر إلى أوكرانيا بعد أقل من أسبوع من إعلان إدارة بايدن أنها ستقدم مليار دولار إضافية كمساعدات عسكرية لأوكرانيا لمحاربة روسيا، وتتضمن الحزمة شحنات إضافية من مدافع الهاوتزر والذخيرة وأنظمة الدفاع الساحلية.

وأكد بايدن، الذي كان يتحدث إلى الصحفيين أثناء سيره على الرمال في شاطئ ريهوبوث بولاية ديلاوير، اليوم، أنّه يعتقد أن من المحتمل جدًا أن تصبح أوكرانيا عضوًا في الاتحاد الأوروبي.

المفوضية الأوروبية توصي بمنح أوكرانيا «وضع مرشح»

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن المفوضية أوصت بمنح أوكرانيا «وضع مرشح» في الاتحاد الأوروبي، وبعد فترة وجيزة من التوصية، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن هذه الخطوة تتطلب «اهتمامًا متزايدًا» من موسكو.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطاب ألقاه، أنّ الاتحاد الأوروبي فقد سيادته السياسية بالكامل، وأن نخبته ترقص على أنغام شخص آخر، وتضر بسكانها.