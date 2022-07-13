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التعليم: طلاب الثانوية العامة يستأنفون امتحاناتهم غدا بالفيزياء والتاريخ

كتب:

أميرة فكري
02:12 م | الأربعاء 13 يوليو 2022
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

ذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ طلاب الثانوية العامة، يستكملون غدا الخميس الموافق 14 يوليو 2022، امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2021/2022 للثانوية العامة.

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الفيزياء والتاريخ

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في بيان عنها، أنّ طلاب الشعبة العلمية، يؤدون الامتحان في مادة الفيزياء، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية، الامتحان في مادة التاريخ، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين STEM، الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم (الكيمياء).

 

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بقلم أميرة فكري