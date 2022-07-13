التعليم: طلاب الثانوية العامة يستأنفون امتحاناتهم غدا بالفيزياء والتاريخ

ذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ طلاب الثانوية العامة، يستكملون غدا الخميس الموافق 14 يوليو 2022، امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2021/2022 للثانوية العامة.

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الفيزياء والتاريخ

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في بيان عنها، أنّ طلاب الشعبة العلمية، يؤدون الامتحان في مادة الفيزياء، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية، الامتحان في مادة التاريخ، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين STEM، الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم (الكيمياء).