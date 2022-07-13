لطفي لبيب: أنا مسيحي وبحب أوزع عيدية وأكل فتة في عيد الأضحى

أعرب الفنان لطفي لبيب عن سعادته بحلول عيد الأضحى المبارك، مشيرًا أنَّه يحتفل به برفقة أصدقائه المسلمين وأنه يحب قدومه وشعائره.

لطفي لبيب يحتفل بعيد الأضحى

وقال لطفي لبيب في تصريح خاص لـ«الوطن»: «أنا مسيحي ولكني بحب أحتفل بعيد الأضحى لأنّه عيد مصري وكل عيد عندنا ليه دلالة ورمز وأنا بحب كل الأعياد المصرية»، موضحًا أنَّه يحرص على توزيع العيدية على أحفاده وتناول «فتة ولحمة» يوم العيد

وأضاف: «بستمتع بعيد الأضحى بالذات بمظاهر الحجاج والأضحية والسعادة والبهجة المنتشرة في الشوارع»، مشيرًا إلى أنَّه برفقة أحفاده الآن في الساحل الشمالي لقضاء الصيف.

آخر ظهور لـ لطفي لبيب

وكان آخر ظهور للفنان لطفي لبيب أثناء تواجده في عزاء الفنان عهدي صادق الذي أقيم في كنيسة مارمرقس في منطقة مصر الجديدة في مارس الماضي، وظهر خلال العزاء متأثرًا على وفاة صديقه، ودخل في نوبة بكاء عقب وصوله إلى العزاء.

لطفي لبيب يظهر كضيف شرف في راجعين يا هوى

وظهر لطفي لبيب كضيف شرف في مسلسل «راجعين يا هوى» الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي 2022، وهو من بطولة خالد النبوي، ونور اللبنانية، وهنا شيحة، وطارق عبدالعزيز، وأنوشكا، وفاء عامر، وغيرهم من الفنانين، والعمل يعتمد على مسلسل إذاعي من تأليف أسامة أنور عكاشة وكتب السيناريو محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة.

كما كشف خلال حلوله ضيفًا في برنامج «مساء dmc» أنَّه لم يكن المرشح الأول لدور «راضي» في فيلم «عسل أسود» برفقة الفنان أحمد حلمي، مشيرًا إلى أنَّ المرشح الأول للدور كان الفنان محمد شرف ولكن حالته الصحية في ذلك الوقت لم تسمح له بأداء الدور.