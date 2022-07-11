انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية بقنا الخميس المقبل

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عن انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، بدءا من الخميس المقبل الموافق 14 يوليو 2022 بجميع مراكز المحافظة والقرى التابعة لها، وذلك تنفيذا لتعليمات الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية.

الاهتمام بالثروة الحيوانية

وقال محافظ قنا إن الدولة تبذل جهود حثيثة للاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة، والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين ودوره في حماية الماشية والحفاظ عليها، مناشدًا المربين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والحفاظ على الثروة الحيوانية.

الحملة القومية لتحصين الماشية

من جانبه، أشار الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا، إلى أن المديرية استعدت لتنفيذ الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع من خلال توفير اللقاحات والكوادر البشرية، بالتنسيق مع الوحدة المحلية والأجهزة التنفيذية، مؤكدًا أنه سيتم عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية.

كانت محافظة قنا أغلقت عددا من الأسواق، في وقت سابق، بسبب انتشار الحمى القلاعية للحفاظ على الثروة الحيوانية في المحافظة، وتم إعادة فتحها قبل عيد الأضحى المبارك.