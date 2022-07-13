انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بالشرقية غدا

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، غدا الخميس الموافق 14 يوليو 2022، بجميع المراكز والقرى التابعة لها بالمحافظة، للحفاظ على الثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي.

الوقاية من الأمراض والحفاظ على الثروة الحيوانية

شدد محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للوقاية من الأمراض والأوبئة والحفاظ على الثروة الحيوانية.

استعدادات المديرية لانطلاق الحملة القومية الثانية للتحصين

ومن جانبه، أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري، اكتمال استعدادات المديرية لانطلاق الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع لعام 2022، والتي من المقرر أن انطلاقها غداً بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والجمعيات الأهلية بالمحافظة، من خلال 180 لجنة تحصين بقرى المحافظة تنقسم إلى 3 لجان من المديرية و34 لجنة من أقسام الوقاية بالإدارات و143 لجنة من الوحدات البيطرية.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى اكتمال جاهزية الإدارات المختصة بالديوان والإدارات الخارجية بالمراكز للحملة القومية من اللقاحات والكوادر البشرية (أطباء - إداريين - عمال) والآلات والأدوات، وتم الاتفاق على خطة العمل النهائية للحملة ودور كل إدارة والإستعدادات الفنية والإدارية.

وتيسيرا على المواطنين والمربين، أوضح مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين ستقوم بمباشرة عملها في مقار اللجان أو الانتقال إليهم لمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات من بيت لآخر، لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجياتها.