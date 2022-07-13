مصرع شاب غرقا في إحدى قرى الساحل الشمالي

لقي شاب مصرعه غرقا، خلال استحمامه بشاطئ في الساحل الشمالي، وجرى انتشال الجثمان من البحر، وانتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقلت الجثة إلى أقرب مستشفى، وأُخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح.

غرق في الساحل الشمالي

واستقبل مستشفى الحمام المركزي، اليوم، محمد سيد عبدالحميد، 20 عاما، ضحية حادث غرق في الساحل الشمالي، ومقيم في حي عابدين بالقاهرة، جثة هامدة، وجرى التحفظ على الجثة في ثلاجة الموتي تحت إشراف النيابة العامة ومفتش الصحة.

إنقاذ غريق في مطروح

وتمكنت فرق الإنقاذ على شاطئ الأصيل غرب مطروح، في إنقاذ سعيد محمد الشحات، 32 عاما، من حي شبرا الخيمة بالقليوبية، من الموت غرقا في الشاطئ المفتوح على البحر الكبير، ونقل بسيارة الإسعاف إلى مستشفى مطروح العام، والحالة العامة متوسطة، وهو الآن محتجز في عناية القلب المركزة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حذّرت المصطافين من النزول إلى الشواطئ المفتوحة في مطروح، والساحل الشمالي في العلمين وسيدي عبدالرحمن وحتى الإسكندرية، بسبب ارتفاع الأمواج نتيجة نشاط الرياح، ما تسبب في عدم استقرار حالة البحر، وارتفاع الأمواج من 2 حتى 2.5 متر، وتستمر هذه الموجة حتى نهاية الأسبوع الحالي.