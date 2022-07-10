دينا عن أزمات شيرين عبدالوهاب الأخيرة: «خسارة تضيع وقتها وتسيب فنها»

علقت الفنانة دينا على أزمات الفنانة شيرين عبدالوهاب خلال الفترة الماضية، مع الفنان حسام حبيب، مشيرة إلى أن شيرين قيمة فنية كبيرة.

دينا تعلق على أزمات شيرين عبدالوهاب

وقالت دينا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنها تقدر وتحب شيرين عبدالوهاب علي المستوى الشخصي إلى أبعد الحدود، ولكنها تشعر بالحزن لما حدث مؤخرًا بينها وبين حسام حبيبب.

وأضافت:«أتمني ألا تتحدث عن حياتها الشخصية مجددًا، خسارة تضيع وقتها في هذه الأمور وترك فنها، لأنها تمتلك موهبة وصوت عظيم، وهي لا تقدر حجم قيمتها الفنية».

شيرين عبدالوهاب تؤكد انفصالها عن حسام حبيب

وكانت الفنانة شيرين عبدالوهاب، أكدت خبر انفصالها عن الفنان حسام حبيب، منذ فترة، في بيان صحفي: «إن الطلاق وقع بالفعل بيني وبين حسام حبيب في هدوء تام دون وقوع أي مشاكل»، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعى للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية.

وطالبت شيرين عبدالوهاب جميع وسائل الإعلام باحترام حياتها الشخصية، وتحرى الدقة فيما ينشر، وعدم نشر مزايدات الغرض منها النيل من شخصها.