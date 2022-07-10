رئيس التحرير

محمود مسلم

دينا عن أزمات شيرين عبدالوهاب الأخيرة: «خسارة تضيع وقتها وتسيب فنها»

كتب:

أحمد عبد الرحمن
08:21 م | الأحد 10 يوليو 2022
شيرين عبدالوهاب

شيرين عبدالوهاب

علقت الفنانة دينا على أزمات الفنانة شيرين عبدالوهاب خلال الفترة الماضية، مع الفنان حسام حبيب، مشيرة إلى أن شيرين قيمة فنية كبيرة.

دينا تعلق على أزمات شيرين عبدالوهاب

وقالت دينا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنها تقدر وتحب شيرين عبدالوهاب علي المستوى الشخصي إلى أبعد الحدود، ولكنها تشعر بالحزن لما حدث مؤخرًا  بينها وبين حسام حبيبب.

وأضافت:«أتمني ألا تتحدث عن حياتها الشخصية مجددًا، خسارة تضيع وقتها في هذه الأمور وترك فنها، لأنها تمتلك موهبة وصوت عظيم، وهي لا تقدر حجم قيمتها الفنية».

شيرين عبدالوهاب تؤكد انفصالها عن حسام حبيب

وكانت الفنانة شيرين عبدالوهاب، أكدت خبر انفصالها عن الفنان حسام حبيب، منذ فترة، في بيان صحفي: «إن الطلاق وقع بالفعل بيني وبين حسام حبيب في هدوء تام دون وقوع أي مشاكل»، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعى للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية.

وطالبت شيرين عبدالوهاب جميع وسائل الإعلام باحترام حياتها الشخصية، وتحرى الدقة فيما ينشر، وعدم نشر مزايدات الغرض منها النيل من شخصها.

اقرأ المزيد:

والد حسام حبيب يعتذر لـ شيرين عبد الوهاب: آسف على كل ألم شعرتِ به

شيرين عبد الوهاب تعلن ندمها على دخول الوسط الفني: الشهرة السبب

ياسمين نيازي تشكر شيرين عبد الوهاب بعد إشادتها بصوتها: أهم نجمات مصر

شيرين عبد الوهاب تعلق على أزمتها مع بهاء الدين محمد: «ملوش مبرر»

حسام حبيب يغني مع تامر حسني بعد أزمته مع شيرين عبد الوهاب (فيديو)

شيرين عبد الوهاب: لن أمنح فرصة ثانية لشخص كسرني.. وعديت الاكتئاب بالصلاة
بقلم أحمد عبد الرحمن