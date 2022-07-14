أماكن عرض فيلم بحبك بطولة تامر حسني.. «شوف هتتفرج فين»

يدخل الفيلم الرومانسي الكوميدي بحبك في منافسة كبيرة مع أفلام عيد الأضحى؛ أبرزها كيرة والجن لكريم عبد العزيز وأحمد عز، وفيلم عمهم، وتشهد أماكن عرض فيلم بحبك عمليات بحث كبيرة من المواطنين، حيث تدور أحداث الفيلم حول رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر الفيلم اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

فريق عمل فيلم بحبك

فيلم بحبك بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، حمدي الميرغني، هدى المفتي، مدحت تيخا، والفيلم من إخراج وتأليف تامر حسني.

ويتم عرض الفيلم في سينما جالكسي المنيل، سينما كايرو مول، سينما سان ستيفانو مول، سينما داندي مول، سينما سي سينما أمير، سينما دنيا كريم، سينما جلاكسى المعادي، سينما ديانا، سينما ريو، سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب، سينما بلازا «أمريكانا بلازا»، سينما سيني كومفورت، سينما زهران سيتي، سينما صن مول، سينما بوينت 90، سينما كايرو فيستفال، سينما أركان، سينما سي سينما أرابيلا، سينما سي سينما رويال بلازا، سينما توليب الإسكندرية، سينما فيوتشر مول، سينما سيتي ستارز، سينما جولدن ستارز، سينما فوكس مول مصر، سينما نايل سيتي، سينما مترو الإسكندرية، سينما داون تاون، سينما الماسة، سينما جولف سيتي، سينما سيتي سنتر ألماظة، سينما كايرو فيستفال، سينما جلاكسي المعادي، سينما الزمالك، سينما بورتو كايرو، سينما بندر المعادي، سينما سيني بلكس جرين بلازا، سينما كوزموس، سينما الهرم، سينما الأمير، سينما الحرية، سينما سيتي مول.

إيرادات فيلم بحبك

وجدير بالذكر أن الفنان تامر حسني، أصدر بيانا اليوم للرد على حالة الجدل التي أثيرت مؤخرًا على السوشيال ميديا، بسبب ارتفاع إيرادات فيلمه الجديد «بحبك» لأكثر من 100 مليون جنيه، رغم طرحه بالتزامن مع أيام عيد الأضحى، وأوضح أن هذا الإيراد لكل الدول التي تم عرض الفيلم بها وليس مصر فقط.