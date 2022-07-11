فيلم بحبك لتامر حسني يحصد 10.5 مليون جنيه خلال 4 أيام من طرحه

حقق فيلم بحبك للفنان تامر حسني نجاحا كبيرا على مدار الأيام الماضية منذ بداية عرضه في السينمات المختلفة في موسم عيد الأضحى المبارك، حيث حصد الفيلم العديد من الإشادات من قبل الجمهور كما حقق إيرادات عديدة خلال 4 أيام فقط من طرحه.

فيلم بحبك يحقق 4.5 مليون أمس

حصد فيلم بحبك للفنان تامر حسني أمس إيرادات بلغت 4 ملايين و535 ألف و141 جنيه من إجمالي الإيرادات التي حققتها السينمات أمس والتي بلغت 15 مليون و511 ألف و44 جنيه، وذلك حسب البيان الصادر عن شركة دولار فيلم للتوزيع.

وجاء فيلم بحبك في المركز الثاني في ترتيب أفلام عيد الأضحى المبارك بعد فيلم كيرة والجن الذي تصدر الإيرادات وحقق أمس 7 مليون و25 ألف جنيه.

إجمالي إيرادات فيلم بحبك

كما وصل إجمالي ما حققه الفيلم منذ طرحه في دور العرض السينمائية المختلفة 10 ملايين و545 ألف و425 جنيها، إذ حصد أول أيام عرضه ما يقرب من مليون و403 آلاف، بينما حقق يوم الوقفة وثاني أيام عرضه مليون و401 ألف، وحصد أول أيام العيد وثالث أيام عرضه 3 ملايين و205 آلاف جنيه، بالإضافة إلى 4 ملايين و535 ألف حققها أمس.

أبطال فيلم بحبك

يضم فيلم بحبك مجموعة من الفنانين على رأسهم الفنان تامر حسني، هنا الزاهد، حمدي الميرغني، هدى المفتي، مدحت تيخا، عالية راشد، شهد الشاطر، وغيرهم من الفنانين، ويعد الفيلم تأليف تامر حسني وإخراجه في أولى تجاربه الإخراجية.

وقام العمل بطرح أغنيتين من داخل الفيلم عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب الأولى جاءت بعنوان هدلعني والتي حصدت حتى الآن 7.8 مليون مشاهدة عبر اليوتيوب، والثانية جاءت بعنوان وانت بعيد والتي حققت 1.9 مليون مشاهدة.