«بيطري الشرقية»: ذبح 61 رأس ماشية وأغنام أضاحي بالمجازر المعتمدة

أشاد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمجهودات مديرية الطب البيطري خلال أخر أيام عيد الأضحى المبارك والإشراف على أعمال ذبح الأضاحي للمواطنين بالمجان داخل المجازر الحكومية المعتمدة، ومنع الذبح بالطرق أو الشوارع أوخارج المجازر حفاظاً على سلامة لحوم الأضاحي وعدم تلوث البيئة ، وتوقيع غرامات على المخالفين.

تكثيف التفتيش على محلات الجزارة

كما أشاد محافظ الشرقية بتكثيف التفتيش على محلات الجزارة ومحلات بيع وحفظ وتداول اللحوم بالإشتراك مع مباحث التموين والرقابة التموينية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

الإشراف على ذبح 61 أضحية

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أن آخر أيام عيد الأضحي المبارك ، قامت المديرية بالإشراف على أعمال ذبح ( 61) أضحية ما بين ( 30 أبقار – 13جاموس – 11 أغنام – 5 ماعز – 2 جمل ) وتم تقديم الخدمة الطبية البيطرية لها من فحص قبل وبعد الذبح.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى قيام الإدارات المختصة بالمديرية والإدارات الخارجية المركزية وأقسام الصحة العامة والتفتيش على اللحوم بالإدارات البيطرية بالمرور على المجازر لمتابعة سير العمل والوقوف على الإستعدادات الموجودة بكل مجزر والتأكد من توافر كافة الإحتياجات من كوادر طبية بيطرية وأدوات وأجهزة لإستمرار سير العمل بصورة جيدة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.