السيسي يشيد بالرؤية الثاقبة لمحمد بن زايد: العالم سيستفيد منها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه تابع باهتمام بالغ كلمة الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، للشعب الإماراتي الشقيق التي وضع فيها خارطة طريق واضحة للرخاء والتنمية والأخوة، وحدد بشكل واضح سياسة الإمارات الداخلية والخارجية.

الرئيس السيسي: تابعت الكلمة باهتمام بالغ

وأضاف الرئيس السيسي، خلال تدوينه له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تابعت باهتمام بالغ كلمة أخي الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، للشعب الإماراتي الشقيق التي وضع فيها خارطة طريق واضحة للرخاء والتنمية والأخوة، وحدد بشكل واضح سياسة الإمارات الداخلية والخارجية».

الإمارات والعالم سيستفيدان من رؤية محمد بن زايد

وتابع الرئيس السيسي: «إنني أود أن أشيد بالرؤية الثاقبة للشيخ محمد التي تجلت في مواقف عديدة طوال السنوات الماضية، والتي أثق بأن الإمارات والعالم سيستفيدان منها خلال الفترة المقبلة، وأؤكد من جديد عزمنا على تعزيز علاقات الأخوة والتعاون ونقلها إلى آفاق أرحب تحت القيادة الحكيمة للشيخ محمد بن زايد».