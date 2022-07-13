مصرع سيدة وإصابة 2 في تصادم «موتوسيكلين» ببني سويف 

شهدت محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، مصرع سيدة وإصابة طفلة صغيرة وشخص آخر، إثر تصادم دراجتين بخاريتين «موتوسيكلين»، على طريق «مصر - أسيوط» الزراعي، أمام قرية «بني حدير»، التابعة لمركز الواسطى، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفى.

بلاغ بتصادم دراجتين ناريتين في بني سويف

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين أمام قرية «بني حدير» بمركز الواسطى، والذي وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

الدفع بـ3 سيارات إسعاف لنقل جثة ومصابين

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث، عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالي، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي، حيث تم التحفظ على جثة المتوفاة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، كما يجري تقديم العلاج اللازم للمصابين.

أسماء مصابي الحادث وحالة الوفاة

واستقبل قسم الطوارئ بمستشفى الواسطى المركزي، شمال بني سويف، كلاً من «نانسي عادل»، 12 سنة، مقيمة بقرية «بني حدير»، مصابة باشتباه كسر بالساق اليمنى، و«رامي سعيد»، 30 سنة، مقيم بنفس القرية، مصاباً بكدمات في الظهر وسحجات متفرقة بالجسم، وتم إجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة لهما، للوقوف على مدى إصابتهما.

كما استقبلت مشرحة مستشفى الواسطى، جثة سيدة شابة تُدعى «دميانة سامي»، 25 سنة، مقيمة بقرية «بني حدير»، وتم استدعاء الطبيب الشرعي لمناظرة الجثة لبيان سبب الوفاة وللوقوف على ملابسات الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة لاستكمال الإجراءات القانونية.