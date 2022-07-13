توفي حبيب محمد العفري خادم الحجرة النبوية، اليوم الأربعاء، وفق ما أعلنته وكالة الرئاسة السعودية العامة لشؤون المسجد النبوي، ويعد حبيب محمد العفري، خادم الحجرة النبوية، أحد أقدم «أغوات» المسجد النبوي، وقضى حبيب محمد العفري، خادم الحجرة النبوية، عشرات السنين وكرس حياته من أجل ذلك، ونعت الوكالة «العفري»، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، قائلة: «انتقل إلى رحمة الله تعالى الأغا حبيب محمد العفري أحد أقدم أغوات المسجد النبوي الشريف الذين اختصهم الله بخدمة مسجد رسول الله في فترة من الزمن».

حبيب محمد العفري خادم الحجرة النبوية

وفيما يلي توضح «الوطن» أبرز المعلومات عن حبيب محمد العفري، خادم الحجرة النبوية والأغوات المنتمي لهم:

- اسمه حبيب محمد العفري.

- خدم المسجد النبوي منذ ما يقرب من 40 عامًا.

- كان مسؤولًا عن إغلاق منبر الرسول صلى الله عليه وسلم، والحجرة النبوية.

- «الأغوات» هم رجال سخروا جهودهم لخدمة الحرمين الشريفين بالمملكة العربية السعودية.

- يتم انتقاؤهم وفق معايير محددة ومعلنة.

- ووصولًا إلى العام الجاري، بلغ عدد الأغوات 4 أشخاص تجاوز عُمر أصغرهم 90 عامًا.

- أصدر خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود قرارا يقضي بوقف قدومهم للسعودية.

- يعود الظهور الأول للأغوات إلى العصر الأيوبي.

- أغلب الأغوات أتوا إلى المملكة من الهند والحبشة ودول أفريقية.

مهمة عمل الأغوات ومراتبهم

وفي وقت سابق نقلت قناة «العربية» تصريحات عن فؤاد المغامسي، باحث ومختص في تاريخ المدينة المنورة، فيما يتعلق بـ«الأغوات»، حيث قال إن «الأغوات» لهم رُتب، وتأتي في مقدمتهم وأعلاهم «شيخ الأغوات»، ويكون مسؤولًا عن سير العمل في الحرم النبوي الشريف، على أن تكون أوامره نافذة، يليه بعد ذلك «الخازندار»، وتتمثل مهمته في حمل المبخرة والسير بها إلى جانب شيخ الحرم قبل صلاة المغرب.