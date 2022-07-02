«التضامن»: آخر فوج للحجاج توجه للسعودية اليوم استعدادا لأداء الفريضة

قال أيمن عبدالموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي ورئيس بعثة الحج الأهلية، إن اليوم هو آخر موعد لتفويج حجاج الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، إذ غادر آخر فوج للأراضي المصرية، اليوم، متوجهين لمطار جدة استعدادا لأداء مناسك الحج.

450 حاجا ينتقلون إلى مكة غدا

وأضاف «عبدالموجود»، خلال اتصال هاتفي من السعودية، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، اليوم السبت، أن هناك 450 حاجا متواجدين حاليا في المدينة المنورة، ومن المقرر أن ينتقلوا غدا إلى مكة المكرمة ليلحقوا بباقي الحجاج هناك.

وأكد أنه يوجد تنسيق كامل ما بين البعثات المصرية متمثلة في بعثة وزارة الداخلية المشرفة على الحج وبعثات وزارات التضامن والسياحة والصحة، ويوجد مقر للعيادات الطبية داخل مقر إقامة الحجاج لخدمتهم.

وأوضح أن هناك اهتمام كبير بالإجراءات الاحترازية قبل السفر، وهناك شرط أساسي لموسم حج 2022 بحصول الشخص على لقاح فيروس كورونا المعتمد، وأن تكون نتيجة تحليل لـPCR الخاص به سلبية قبل سفره بـ72 ساعة.

ولفت أنه جرى تخصيص غرف للعزل للحالات المشبته في إصاباتهم بفيروس كورونا، بالتنسيق مع البعثة الطبية لوزارة الصحة السعودية، كما يوجد مخيمات للعزل لمواجهة أي طوارئ قد تنتج خلال فترة المشاعر، ولكن الأمور تسير بتنسيق كامل.

حجاج هذا العام 25% مقارنة بالسنوات الماضية

وأوضح أن عدد الحجاج هذا العام هو 25% فقط من عدد الحجاج المصريين خلال السنوات الماضية، وبالتالي هناك سهولة ويسر بما فيها إجراءات دخول المطارات والتنقل والدخول للحرمين الشريفين.

ونصح الحجاج خاصة كبار السن منهم لتجنب ارتفاع الحرارة في السعودية بعدم الخروج في أوقات الذروة، وتناول السوائل الكثيرة، وهناك متابعة يومية من خلال البعثة الطبية المصرية للكشف عن الحجاج في مقر إقامتهم.