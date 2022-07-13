نائب محافظة مطروح: نتابع التزام السائقين بالتعريفة الجديدة

قالت الدكتورة دينا الدسوقي، نائب محافظ مطروح، إنه بمجرد تحريك أسعار السولار اليوم، جرى مراقبة مواقف النقل الجماعي من أجل متابعة التزام السائقين بالأجرة الجديدة مع التأكد من سير السيارات في مساراتها مع التواصل أيضا في المحافظات المجاورة لتحديد أسعار المواصلات خارج المحافظات.

متابعة السائقين للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة

وأضافت «الدسوقي» خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأربعاء، أن المحافظة تتابع مع إدارة المواقف للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة مع تفعيل منظومة الشكاوى المقدمة للمواطنين للتفاعل معهم وحل مشكلتهم سريعا.

غرفة عمليات مستمرة

وأوضحت نائب محافظ مطروح، أن التعريفة الجديدة للنقل الجماعي زادت بنسبة تتراوح من 5% إلى 7% مبينة أن غرفة العمليات في المحافظة تتواصل مع كل مراكز المحافظة طوال 24 ساعة من أجل العمل على راحة المواطنين.

لا شكاوى حتى الآن

وأشارت إلى أنه لم ترد حتى الآن أي شكاوى بشأن التعريفات الجديدة، لافتة إلى أن مطروح تستقبل المصيفين في الوقت الحالي، مبينة أن سعر فتح العداد سيصبح 5.5 جنيه بدلا من 5 جنيهات، منوهة بأن هناك إجراءات قانونية رادعة لأي شخص يخالف التعليمات والقوانين الجديدة، موضحة أن المرور منتشر في المحافظة بشكل مكثف جدا مع مناشدة المواطنين بإرسال الشكاوى عبر غرفة العمليات المركزية في المحافظة لأن قيادات المحافظة حريصين على تسهيل الأمور على المواطنين.