قبل امتحان الفيزياء.. نصائح نفسية لطلاب الثانوية بعد إجازة عيد الأضحى

ساعات قليلة تفصلنا عن امتحان الفزياء الخاص بالصف الثالث الثانوي من العام الدراسي 2022/2021، لتكون تلك المادة هي الأولى لهم بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، ونظرا لصعوبة المادة قد يشعر بعض الطلاب بالتوتر والقلق خصوصا بعد قضاء إجازة عيد طويلة.

وتحرص بوابة «الوطن» بشكل دائم ومستمر على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير بعض النصائح لطلاب الثانوية العامة لآداء امتحان الفزياء والمقرر عقده غدا الخميس الموافق 14 يوليو الجاري، وفق حديث الدكتور خالد كمال جوهر الخبير النفسي والتربوي لـ «الوطن».

الاستعداد النفسي للمادة

قال الخبير النفسي والتربوي الدكتور خالد كمال جوهر إن مادة الفيزياء من أكثر المواد الصعبة التي يعاني منها الطلاب في الصف الثالث الثانوي، وكان يجب أن يتم مراعاة مدى صعوبة المادة مع توقيت أداء الطلاب للامتحان الخاص بها، وكونها المادة الأولى التي يتم امتحانها بعد إجازة عيد الأضحى الطويلة يجعل الطلاب غير مستعدين نفسيا لآداء امتحان تلك المادة الصعبة.

وأشار«جوهر» في حديثه لـ«الوطن» أنه كان يجب أن تكون مادة الفزياء هي آخر امتحان يقوم بأدائه الطلاب، وكان يجب مراعاة ذلك في وضع الجدول الخاص بالامتحانات، مع مراعاة أن يكون عدد أيام كاف أمامها، حتى يستطيع الطلاب مذاكرتها بشكل جيد.

السر في التدريب

وأوضح الخبير النفسي والتربوي أن هناك عدة أشياء يجب أن يلتفت لها طلاب الثانوية العامة أثناء أداء امتحان الفيزياء حتى يستطيعون أداء الامتحان دون أزمات، فقبل ساعات من بدء الامتحان يجب على الطلاب أن يتدربون على حل الكثير من الأسئلة حتى بداية الامتحان، فهذا يساعدهم كثيرا على فهم الأسئلة الخاصة بالامتحان.

كما يجب عليهم عند استلام ورقة الامتحان أن يقوموا بالتفكير جيدا في السؤال، حتى وإن كان الأمر واضحا في البداية بسهولة الأسئلة، فالإجابات الخاطئة دائما تأتي من الانطباع الأول دون التركيز الجيد في السؤال، ولا يجب أن يقوم الطالب باختيار الإجابات في البابل شيت دون التأكد من الإجابة.